10 طرق للتخلص من رائحة المطبخ الكريهة.. «استخدميها بعد الانتهاء من الطهي»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

روائح المطبخ الكريهة واحدة من أكثر المشكلات المزعجة التي تواجه أغلب ربات البيوت، إذ تنتج عن طهي الأنواع المختلفة من الطعام، ولأنها تكون من أشد الأمور المُنفرة من تناول الطعام ومن التواجد في المنزل بأكمله، فيمكن الإشارة إلى عدة طرق للتخلص من رائحة المطبخ.

10 طرق للتخلص من رائحة المطبخ الكريهة

وفقًا لِما ورد على موقع «wikihow» العالمي المعني بالشؤون المنزلية، فإن هناك عدة طرق على ربات البيوت استخدامها باستمرار، للتخلص من رائحة المطبخ الكريهة الناتجة عن طهي أنواع الطعام المختلفة، حتى تكون رائحة المطبخ نظيفة، وأيضًا يكون المطبخ خاليًا من كل أنواع البكتيريا، وبالتالي حماية جميع أفراد الأسرة من الإصابة بالعدوى أو الأمراض الصحية.

ويأتي استخدام صودا الخبز في مقدمة الطرق التي تساعد على التخلص من رائحة المطبخ الكريهة، وطريقة استخدام صودا الخبز، لإزالة الرائحة بطريقة سهلة للغاية، فقط رشيها حول المنطقة التي تنبعث منها الرائحة، وستمتص الرائحة.

استخدام الخل للتخلص من الروائح الكريهة

كما يمكن لربات البيوت، استخدام الخل للتخلص من الروائح الكريهة على أسطح العمل أو أواني الطهي داخل المطبخ، من خلال خلط الخل والليمون، ورش قطرات منهما على الجزء الذي تنبعث منه الرائحة، ثم اغسليها كالمعتاد.

كما يمكن الاعتماد على بعض أنواع البهارات، مثل جوزة الطيب أو الزنجبيل أو القرفة، في التخلص من رائحة المطبخ الكريهة، إذ أنها تتمتع برائحة لطيفة، ومن الطرق الفعالة في التخلص من الروائح الكريهة داخل المطبخ هي استخدام القهوة، إذ يمكن وضع القهوة في وعاء صغير أو حبوب القهوة، لامتصاص الروائح الكريهة في المطبخ.

استخدام شرائح الليمون

كما يتمتع الليمون برائحة عطرة، يمكن أن تقضي على روائح المطبخ الكريهة؛ لذا يمكن فركه على أدوات المائدة أو أواني الطهي، وهناك طريقة أخرى، وهي وضع شرائح الليمون في المطبخ، ويساعد ذلك في القضاء على روائح المطبخ الكريهة تمامًا.

كما يمكن إزالة روائح المطبخ باستخدام المعدات الإلكترونية مثل مدخن المطبخ أو شفاط المطبخ، أو استخدام مروحة، إذ أنها تساعد على استبدال الهواء ذات الرائحة الكريهة بهواء آخر نقي ومُنعش، ما يقضي بالتالي على الروائح الكريهة داخل المطبخ.

تنظيف الثلاجة والتخلص من الأطعمة الفاسدة

من الطرق الفعالة والمهمة أيضًا في التخلص من رائحة المطبخ الكريهة، تنظيف الثلاجة والتخلص من الأطعمة الفاسدة أو بواقي الطعام، إذ أن تراكمها يؤدي إلى انبعاث رائحة كريهة في النهاية، ويمكن أيضًا الاهتمام بتنظيف الحوض بعد الانتهاء من طهي الطعام وتنظيف الأواني.

وتتمثل الطريقة العاشرة للتخلص من رائحة المطبخ الكريهة، في استخدام معطرات الجو بعد الانتهاء من تنظيف المطبخ بالكامل، والتخلص من الأطعمة المتبقية، بشرط تغطية الطعام الموجود جيدًا لعدم تأثره برائحة المعطر.