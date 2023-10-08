مفاجأة: الشاي الأسود يقي من مرض خطير بنسبة 28%

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

الشاي مشروب ساخن لذيذ يحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى طعمه اللذيذ، يحتوي الشاي أيضًا على العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك خفض خطر الإصابة بمرض السكري.

هل تعلم أن كوبًا واحدًا من الشاي يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 28٪؟

خبراء يعتقدون أن الشاي يحتوى على مضادات أكسدة قوية وتأثيرات مضادة للالتهاب ، مما من شأنه أن يحسن الحساسية تجاه الأنسولين، بحسب ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

أجرها باحثون من جامعة أديلايد في استراليا وجامعة ساوث ايست في الصين، دراسة لعادات تناول الشاي اليومية بين 1923 بالغا من الصين.

وخلصت الدراسة إلى أن التأثيرات كان قوية بصورة خاصة في الشاي الأسود، وهو شاي قديم يخضع لعملية تخمير ميكروبي خلال عملية التصنيع.

وكان من بين المشاركين أشخاص يتناولون الشاي بصورة دورية وآخرون يقومون بتناول نوع واحد فقط من الشاي.

وقام الباحثون بسؤال المشاركين عن عدد مرات تناول الشاي- ما بين عدم تناوله مطلقا، وتناوله في بعض الأحيان و تناوله غالبا ويوميا، كما تم سؤالهم عن نوع الشاي الذي يتناولونه مثل الأخضر والأسود أو الداكن أو أنواع أخرى من الشاي.

وتم بعد ذلك تحليل تلك البيانات على خلفية نتائج اختبارات كمية السكر في البول، ومقاومة الانسولين، و نسبة السكر في الدم، وهو ما يعرف بالنوع الثاني من السكرى، والاستخدام الحالي للأدوية المضادة للسكرى.

وارتبط تناول الشاي يوميا بزيادة إفراز الجلوكوز البولي وانخفاض مقاومة الانسولين، مما يشير إلى انحفاض فرص أن يصبح المرء على وشك الاصابة بالسكري و الاصابة بالنوع الثاني من المرض.

وأوضح الباحثون خلال عرضهم لنتائجهم أمام الرابطة الأوروبية لدراسة السكرى في هامبورج بألمانيا أن الذين يتناولون كوبا من الشاي انخفضت لديهم خطورة الاصابة بالسكرى بنسبة 15%، كما انخفضت نسبة الاصابة بالنوع الثاني من السكري بنسبة 28%، مقارنة بالذين لا يتناولون الشاي مطلقا.

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