4 مشروبات تساعد على تنظيف الكلى من السموم.. احرص على تناولها

القاهرة - سمر حسين - صحة

تؤدي الكلى واحدة من أهم الوظائف الحيوية في الجسم، تتمثل في طرد السموم والتخلص منها نهائيًا، لتجنب الإصابة بالأمراض، إذ يتطلب الأمر تناول بعض المشروبات التي تساعد بدورها في تنظيف الكلى، لذا تستعرض «هُن» المشروبات التي تساهم في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المقترنة بالكلي.

مشروبات تحمي من خطر الإصابة بأمراض الكلى

يحتاج الجسم عادة إلى تناول المشروبات، التي تساهم بشكل أو آخر في حماية الكلى وتنظيفها من السموم، عبر الشرايين الموجودة بداخلها لكونها المسؤولة عن التصدي للسموم، لذا أوضحت ليندا جاد الحق، استشاري التغذية، في حديثها لـ«هن» أنّ أفضل طريقة لطرد السموم من الجسم، هي شرب الماء ولكن بكميات مناسبة، ويستحسن أن يتم توزيعها على ساعات اليوم بأكمله وليس دفعة واحدة.

ولا يقتصر التخلص من السموم على شرب الماء فقط، إلا أن هناك بعض المشروبات التي تساعد بدورها في التخلص من السموم، عبر تناول المشروبات الدافئة بشرط تكون خالية من المواد السكرية «فيه ناس مش هتقدر تشرب كميات كبيرة من المياه، لا يفضل في هذه الحالة الحرص على شرب الأعشاب الدافئة التي تساعد في التخلص من السموم الموجودة في الكلى».

مشروبات تساعد على تنظيف الكلى

عصير الليمون

عصير الليمون مادة حمضية بطبيعتها، لذا فإنه يؤدي إلى زيادة مستويات السترات في البول، والتقليل من حصوات الكلى، ويمكن تناول كوب من عصير الليمون الطازج يوميًا، للحصول على مشروب سريع للتخلص من السموم وتنظيف الكلى.

عصير البنجر

تكمن أهمية البنجر في احتوائه على مادة «البيتين» الكيميائية والنباتية، التي تحتوي على مجموعة من المواد المؤكسدة، التي تعمل بدورها على الخلص من حموضة البول، عبر إزالة فوسفات الكالسيوم والتراكمات الموجودة في الكلى، فتعزز بدورها وظائفها وتقلل من فرصة تكوين الحصوات.

التفاح

يحتوي التفاح على مادة «الكيرسيتين» إلى جانب الألياف المقاومة للسرطان، وتساعد في التخلص من السموم، والحفاظ على مستويات السكر والكوليسترول في الدم، بالإضافة إلى احتوائه على مضادات الأكسدة.