على غرار أحمد الفيشاوي.. طريقة إزالة الوشم من الجسم بوصفات طبيعية وسهلة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظهر الفنان أحمد الفيشاوي على غير عادته دون أي ظهور للوشم على جسده، من كواليس تصوير فيلمه الجديد «عادل مش عادل»، خاصة بعدما اعتاد «الفيشاوي» الظهور بالوشم يغطي أجزاء مختلفة من جسده، وهو ما أثار تساؤل الجمهور عن الطريقة التي أزال بها الفيشاوي الوشوم من جسده بهذه السرعة، ليظهر في مقطع فيديو يُفاجئ جمهوره قائلًا إنّه يخضع لجلسة مكياج مطولة لإخفائها، وعلق قائلًا: «هي الشغلانة بتتعمل كدة، مات الكلام».

أحمد الفيشاوي يظهر دون وشوم على جسده

وبخلاف الطرق التقليدية لإزالة الوشم مثل الليزر، أو تطبيق الماكياج على أماكن معينة في الجسم لإزالتها مثلما فعل الفنان أحمد الفيشاوي حتى يتماشى مع طبيعة الشخصية، أوضحت صحيفة «الجارديان» البريطانية، بعض الطرق الطبيعية لإزالة الوشم بدلًا من آلام الليزر وتوفيرًا للتكلفة المادية، وهو ما سوف نستعرضه في السطور التالية.

خليط الملح وعصير الليمون

وعلى غرار أحمد الفيشاوي، يمكنك إزالة الوشك من خلال خلط 7 ملاعق كبيرة من الملح مع عصير الليمون لتكوين معجون سميك. قم بغمس قطعة من القطن في الخليط ثم ضعها على الوشم لمدة 30 دقيقة على الأقل، ثم قوم بشطف المنطقة باستخدام الماء الدافئ، ويجب تكرار ذلك يوميًا لتلاشي مظهر الوشم بلطف، ويمكن أن يتسبب فرك الملح وعصير الليمون في حدوث تهيجًا أو ألمًا على الجلد.

مزيج الصبار والملح والعسل والزبادي

ومن طرق إزالة الوشم الطبيعية، مزيج الصبار والملح والعسل والزبادي، إذ يتم خلط ملعقتين كبيرتين من جل الصبار، وملعقتين كبيرتين من الملح، وملعقتين كبيرتين من العسل، وملعقتين كبيرتين من الزبادي في وعاء، ثم نضع الخليط على الوشم ونتركه لمدة 30 دقيقة على الأقل، ويغسل بعد ذلك بلطف بالماء، مع تكرار الموضوع يوميا، علمًا بأنّ هذه الطريقة غير مؤلمة ويمكن أن يساعد في ترطيب البشرة.

فرك المنطقة لمدة 30 إلى 40 دقيقة بملح الطعام

يُعتقد أن هذه العملية، المعروفة باسم salabrasion، تساعد على تنعيم الجلد أو تقشيره وتلاشي صبغة الوشم، كل ما عليك فعله وضع المياه على إسفنجة الشاش ثم اغمسها في الملح، وافرك الشاش على طول الوشم بحركات دائرية حتى تتحول المنطقة إلى اللون الأحمر الداكن، ثم اشطفها جيدًا وضع مرهمًا مضادًا حيويًا، وتغطيتها لمدة 3 أيام على الأقل.

وهذه العلمية عادة ما تكون مؤلمة للجلد بسبب عملية الفرك، وبعد حوالي أسبوع سوف تتقشر الطبقات العليا من الجلد، وقد يقل مظهر الوشم الخاص بك، انتظر 6 أسابيع على الأقل حتى يشفى الجلد تمامًا قبل تجربة العملية مرة أخرى.

اصنع كريم إزالة الوشم في المنزل بالصبار وفيتامين سي

ويمكن صناعة هذا لوشم من خلال مزج ملعقة كبيرة من جل الصبار، وكبسولتين من فيتامين E، وملعقة كبيرة من الجل من أوراق شجرة الأوركيد، وقم بتوزيع الخليط على بشرتك واتركي لمدة 10 دقائق، ثم اشطف الوشم بالماء الدافئ، كرر ذلك 4 مرات يوميًا لمدة أسبوع على الأقل للحصول على أفضل النتائج، علمًا بأنّ تم استخدام الصبار كعامل طبيعي لإزالة الوشم لعدة قرون.

تغطية الوشم بالمكياج

وإذا فشلت كل الطرق الأخرى، قم بتغطية وشمك بالمكياج مثلما يفعل الفنان أحمد الفيشاوي قبل تصور مشاهد فيلمه الجديد، ربما تقرر أن إزالة الوشم بشكل دائم ليست مناسبة لك أو أنها ليست شيئًا يمكنك تحمله الآن، بغض النظر عن السبب، اعلم أن هناك طرقًا لإخفاء الوشم غير المرغوب فيه تتمثل في وضع كريم الأساس أو خافي العيوب المناسب لبشرتك، ثم ضع بودرة التثبيت الشفافة، وطبقة أخرى من كريم الأساس، وثانية من بودرة التثبيت لإكمال التأثير، امزج كريم الأساس على بشرتك عند الحواف.

كيف نجح أحمد الفيشاوي في إزالة وشم الجسد؟

وللمساعدة في تثبيت المكياج، عليك البدء ببشرة جافة دون مرطب، ثم وضع طبقة من مثبت المكياج في النهاية، حاول ألا تلمس المنطقة لتساعد على استمرار التغطية، استخدم كريم أساس أو خافي عيوب مع قليل من اللون الوردي أو الخوخي إذا كانت بشرتك فاتحة أو لون برتقالي وأصفر إذا كانت بشرتك داكنة.

وكان أحمد الفيشاوي كشف عبر مقطع الفيديو الذي نشره عبر صفحته على تطبيق إنستجرام، أنّ فريق العمل يستغرق ما يقارب الـ60 دقيقة لإخفاء الوشم من جسده، من خلال وضع لون أحمر فوق تلك الوشوم قبل أن يتمّ رشها بمادة من نفس لون الجسد.