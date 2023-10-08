التِمبَة.. طعام أندونيسي غني بالبروتين والفيتامينات

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

هل تبحث عن بديل للحوم صحي ولذيذ؟ إذاً عليك تجربة التِمبَة! هذا الطعام الأندونيسي مصنوع من فول الصويا المخمر، وهو مصدر جيد للبروتين النباتي.

والتِمبَة تعد مصدرا جيدا للبروتين النباتي؛ حيث تحتوي 100 جرام منها على 19 جراما من البروتين، ما يجعلها بديلا جيدا للحوم. وتعد التِمبَة أيضا غنية بالمعادن والفيتامينات مثل البوتاسيوم والكالسيوم وفيتامين B12، كما تمتاز بأنها سهلة الهضم؛ كونها مخمرة.

وتمتاز التِمبَة بقوام ثابت ومتماسك وتتمتع بمذاق شهي يشبه مذاق الفِطر أو المكسرات، بحسب المركز الألماني الاتحادي للتغذية.

طرق تحضير متنوعة

ويمكن تحضير التِمبَة بطرق متنوعة؛ حيث يمكن على سبيل المثال تتبيلها في صوص الصويا والزنجبيل المحمص والثوم، ثم تقطيعها إلى شرائح وقليها، ثم وضعها في الشطائر.

كما يمكن تفتيتها واستخدامها كبديل للحم المفروم؛ حيث يتم إضافتها إلى صلصة المعكرونة أو يخنة "تشيلي سين كارني".

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تقطيعها إلى أصابع وتتبيلها ووضعها في الفرن إلى أن تصير مقرمشة، ثم تغميسها في صوص الفول السوداني.

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