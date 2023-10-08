تظهر على اليدين.. 5 علامات تكشف عن وجود مشكلة في الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل:

لا بد من زيارة الطبيب عند ملاحظة أي تغيرات غريبة على اليدين، لأن هناك احتمالًا أن تشير إلى وجود مشكلة خطيرة في الكبد.

وفي هذا الصدد، يستعرض "الخليج 365" أعراض أمراض الكبد على اليدين، وفقًا لموقع "yahoo".

أعراض أمراض الكبد على اليدين

1- طفح جلدي في راحة اليدين

يجب طلب المساعدة الطبية إذا ظهر طفح جلدي في الجزء السفلي من راحة اليدين، لأنها قد تدل على تمدد الأوعية الدموية السطحية في اليد، بسبب اضطراب وظائف الكبد.

2- التعجر

هو تورم يحدث لأطراف أصابع اليدين مع تقوس الأظافر إلى الأسفل، قد يكون مؤشرًا خطرًا على الإصابة بتليف الكبد أو اضطراب الغدد الصماء أو بعض السرطانات أو الإيدز.

3- رعشة اليدين

عندما يمرض الكبد، تتراكم السموم في الجسم، ومع انتقالها إلى الدماغ عبر مجرى الدم، قد يحدث خلل في التحكم الحركي العصبي في المعصمين، مما يسبب رعشة لاإرادية في اليدين.

4- شحوب أظافر اليدين

في دراسة أجريت عام 2017 ونشرت في المجلة الهندية للأمراض الجلدية، وجد الباحثون أن ظهور الأظافر باللون الشاحب قد ينذر بخطر الإصابة بفشل الكبد أو السكري أو فشل القلب أو تشوهات الغدة الدرقية أو سوء التغذية.

5- الأظافر الملعقة

لا تؤثر أمراض الكبد على لون الأظافر فقط، بل تسبب أيضًا تغيرات في شكلها، حيث تجعل حوافها مرتفعة للخارج، كما لو كانت شبيهة بالملعقة.

وعادةً ما تدل أظافر الملعقة على الإصابة بداء ترسب الأصبغة الدموية، وهو اضطراب حاد في الكبد، يسبب زيادة في امتصاص الحديد من الطعام.