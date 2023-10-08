علامات في اليدين تكشف إصابتك بسرطان الثدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل:

يجب عدم التهاون مع التغيرات التي تظهر على اليدين، لأنها قد تكون علامة تحذيرية على الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، مثل سرطان الثدي.

يستعرض "الخليج 365" أعراض سرطان الثدي على اليدين، وفقًا لموقع "Healthline".

ألم اليدين

في المراحل المتقدمة من سرطان الثدي، قد ينتقل الورم الخبيث من موضع الإصابة إلى أماكن أخرى بجسم المريضة، مثل العقد الليمفاوية الموجودة تحت الإبطين.

وعندما ينتقل الورم الخبيث من الثدي إلى العقد الليمفاوية تحت الإبطين، تتعرض المريضة لتورم مؤلم في الذراع القريب من الثدي المصاب، قد يمتد تأثيره إلى اليد.

تيبس اليدين

قد تواجه المرأة المصابة بسرطان الثدي صعوبة كبيرة في تحريك بعض المفاصل في الجسم، لا سيما اليدين، خاصةً عند الاستيقاظ من النوم.

ويشير تيبس المفاصل إلى انتقال الورم الخبيث من الثدي المصاب إلى العظام أو الدماغ.

تأثير علاجات سرطان الثدي على اليدين

رغم فعالية العلاج الكيماوي في القضاء على سرطان الثدي، قد يسبب بعض الآثار الجانبية للمريضة، مثل الاعتلال العصبي المحيطي.

ويحدث الاعتلال العصبي المحيطي، نتيجة لتضرر واحد أو أكثر من الأعصاب، وعادةً ما تظهر أعراضه على اليدين والقدمين.

وصعوبة استخدام اليدين في التقاط الأشياء من الأعراض المنذرة لاعتلال العصبي المحيطي الناتج عن العلاج الكيماوي لسرطان الثدي.

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