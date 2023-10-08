كم عمر روتانا ابنة غادة عبدالرازق؟.. الصديقة الوحيدة والمقربة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عمر روتانا ابنة غادة عبد الرازق، أحد الأمور التي شغلت بال العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها الأخير رفقة والدتها مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج «معكم»، المعروض عبر شاشة «ON»، والكشف عن العديد من أسرار حياتهما الخاصة وعلاقة صداقتهما القوية.

كم عمر روتانا ابنة غادة عبد الرازق؟

وللكشف عن عمر روتانا ابنة غادة عبد الرازق، أوضحت روتانا القزاز الابنة الوحيدة للفنانة غادة عبد الرازق، في تصريحات تلفزيونية سابقة قبل 5 أعوام، أنها في أواخر العشرينيات من عمرها، أي ما يعني أنها في منتصف الثلاثينيات بالوقت الحالي.

وتجمع بين الفنانة غادة عبد الرازق وابنتها روتانا القزاز علاقة صداقة قوية، كونها الابنة الوحيدة لها، وأقرب الأشخاص إلى قلبها، حسبما كشف الثنائي في اللقاء الأخير لهما.

معلومات عن روتانا ابنة غادة عبد الرازق

وبعد الكشف عن عمر روتانا ابنة غادة عبد الرازق، نستعرض خلال التقرير التالي، أبرز المعلومات عن روتانا ابنة غادة عبد الرازق، حسب تصريحاتها التلفزيونية، ووفق حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

- الابنة الوحيد للفنانة غادة عبد الرازق من زوجها الأول السعودي عادل القزاز.

- من مواليد برج العذراء وفي منتصف الثلاثينيات من عمرها.

- روتانا ابنة غادة عبد الرازق من مواليد المملكة العربية السعودية.

- تخرجت في معهد الطيران بالأردن وحصلت على درجة الماجيستير بالطيران.

- لديها ابنتان من زوجها الأول هما «خديجة» و«جويرية».

- يتابعها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» 200 ألف شخص.

- تشبه والدتها في طول القامة والقوام الممشوق.

- تتمتع روتانا بالعند الشديد في شخصيتها وكذلك الخوف الكبير من والدتها، وفق تصريحاتهما الأخيرة.

- تظهر مع والدتها في العديد من المناسبات المختلفة داخل وخارج مصر.

- تصف والدتها بـ«البيتوتية»، لإمكانها الجلوس في البيت لمدة 4 أو 5 أشهر متواصلين.

- توطدت علاقتها بوالدتها في السنوات الأخيرة.

غادة عبد الرازق تتحدث عن إنجاب ابنتها لأحفادها

وخلال لقاءها الأخير مع الإعلامية منى الشاذلي، تحدثت الفنانة غادة عبد الرازق عن رغبتها في إنجاب ابنتها روتانا مبكرًا، قائلة:«كان نفسي روتانا تخلف بدري علشان تفرح بأولادها وتعيش معاهم وهي بصحتها، وفي ظل نجوميتي والأضواء ما كانش مهم بالنسبة لي إني أبقى جدة وأنا صغيرة».

كما وجهت غادة عبد الرازق اعتذارًا خاصًا لابنتها خلال لقاءهما سويًا، لعدم قدرتها على منحها الحنان الكافي لها فترة الطفولة، إذ اهتمت بتوفير كافة الأمور الحياتية فقط لها، لكنها لم تتمكن من منحها مشاعر الحنان لانشغالها بمشورها الفني.

بكاء غادة عبد الرازق فى برنامج معكم منى الشاذلي

أما عن سبب بكاء الفنانة غادة عبد الرازق خلال لقاءها ببرنامج «معكم»، جاء مع انطلاق الحلقة والترحاب الكبير للجمهور لها، فلم تتمالك حينها كبح دموعها، وانهارت من البكاء، ومن قالت: «لما بحس إن الناس بتحبنى أوى دا بيأثر فيا».

يذكر أن الفنانة غادة عبد الرازق قدمت مؤخرًا، بطولة إحدى حلقات مسلسل «حدث بالفعل»، إذ جسدت دور طبيبة نفسية تنتقم من خطيبة ابنها قبل زفافها، إذ تقوم بخطفها ومن ثم التخلص منها، لشعورها بالغيرة لكونه ابنها الوحيد.

وشارك في بطولة العمل، غادة عبد الرازق، وسلمى أبوضيف، وخالد أنور، إلى جانب نخبة من الوجوه الشابة.

ولفتت غادة عبد الرازق إلى أن أحداث العمل مستوحاة جميعها من قصة حقيقية وقعت في الأردن، ولم يتم القبض على الأم القاتلة حتى الوقت الحالي.