أبرز موديلات الفساتين لموسم خريف وشتاء 2023

اختيار الفساتين المثالية ليس بالأمر السهل أبداً، خاصة عندما يحين وقت تغيير الموسم وما زلنا نتعافى من نهاية الصيف، بالإضافة إلى درجات الحرارة المتقلبة وصحيح أيضاً أننا نتحدث الآن عن صيحات الخريف رسمياً، فقد حان الوقت لنسأل أنفسنا سؤالًا بسيطًا لا ينبغي اعتباره أمراً مفروغاً منه: كيف ترتدين فستاناً في خريف وشتاء 2023؟

لذا قمنا بتجميع دليل يتكون من ما لا يقل عن 11 موديل من الفساتين العصرية، مأخوذة مباشرة من منصات العرض، مع نصائح حول ما يجب شراؤه.

الفستان البليزر مع أو بدون جوارب طويلة

تتحول السترة إلى فستان أنيق لخريف وشتاء 2023-2024، إلى فستان قصير، دور أزياء مثل Dolce & Gabbana مظهراً بسيطاً يتكون من فستان أسود بأزرار وصندل بكعب مفتوح.

أما دار 16Arlington وفيكتوريا بيكهام، من جهتهما، تقدمان طقماً بسترة ذات زر واحد، باللون الرمادي الساطع جداً، في حين اختارت Tod"s اللون البني الدافئ الكلاسيكي.

فستان أسود Bodycon هاي كول

في الواقع، يناسب فستان Bodycon أي موسم، لكننا رأينا العديد من الموديلات ذات القصات البسيطة والتصميمات الملفوفة وغالباً ما تكون ذات رقاب عالية هاي كول وأكمام طويلة جداً، مثل الإطلالات التي قدمها Nensi Dojaka وJason Wu وChristopher Kane.

لا ينبغي لنا أن نقلل من جمال النماذج كلاسيكية ذات الرقبة على شكل حرف V، مثل تلك التي عرضتها فيرساتشي على منصة العرض.

فستان دانتيل أسود

بلا شك، أحد أقوى صيحات هذا الموسم هو الدانتيل المثير والغامض، سواء كان فستاناً أسود بتفاصيل من الدانتيل تكشف عن الجلد، مثل فستان دولتشي آند غابانا أو من الدانتيل الكامل.

قدمت ألبرتا فيريتي وإيترو وغوتشي، الشيء المهم لموسم خريف وشتاء 2023-2024 هو أن يكون لديكِ على الأقل فستان واحد من الدانتيل الأسود في خزانتك.

فستان كنزة

نأتي الآن إلى الاتجاه المريح لخريف وشتاء 2023-2024 وهو تحويل كنزة ضخمة وطويلة إلى فستان قصير جميل لارتدائه أثناء النهار، مع أحذية رياضية لمظهر غير رسمي ولكن أيضاً في الليل، مع أحذية الكاحل الهاف بوت.

على منصات عرض الأزياء، لاحظنا اتجاهين مختلفين، الأول هو الكزة ذات القماش الكلاسيكي والألوان الأساسية (مثل إطلالات لويس فويتون وبوتيغا فينيتا)، بينما الثاني هو استخدام المواد الممتعة والألوان الزاهية مثل التي قدمتها MSGM وغوتشي.

فستان هودي

يأتي هذا الاتجاه غير التقليدي مباشرة من عالم أزياء ستريت ستايل والذي يتكون من ارتداء الملابس، حتى الأنيقة وذات الأهمية، مع فساتين بغطاء رأس جميل وفي بعض الأحيان تبدو مثل قبعة حقيقية تقريباً، تشبه إلى حد ما تلك التي يتم ارتداؤها في حمام السباحة.

من Altuzarra إلى Balmain، مروراً بـ Off-White وDizel: هذه بعض دور الأزياء التي قدمت فستاناً بغطاء للرأس في مجموعاتها.

الفستان الجلدي القصير بأكمام طويلة

الفستان القصير المصنوع من الجلد بأكمام طويلة هو أحد الملابس التي رأيناها في العديد من المجموعات التي تم تقديمها لخريف وشتاء 2023 مثل مجموعة Loewe وChloé، اللتين اقترحتاه باللون البني وفي مجموعة Tod"s و Isabel Marant باللون الكريمي.



فستان بطبعات الأزهار

بالطبع، لن يكون قدوم البرد هو ما سيمنعنا من ارتداء الفساتين الزهرية والملونة، أيضاً لأنهما كانا أبطال العديد من الإطلالات المقدمة في مجموعات خريف وشتاء 2023 من بينها بالنسياغا وشانيل.

قدم مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب موديلات طويلة ومكشكشة وقدمت دار MSGM فستان مناسب مع ياقة عالية.

الفستان المخملي الفاخر

يعد الفستان المخملي. جزءاً من فئة الملابس الكلاسيكية الخالدة، عندما تصل المواسم الباردة وكما تعلمنا دار أزياء ألبرتا فيريتي وبروينزا شولر وبالينكياغا وزيمرمان، فإنه لا يتم ارتداؤه فقط في الحفلات بل يمكنك أن تستمتعي بها طوال الموسم.

تقترح أيضاً موديلات بولو رالف لورين فستاناً باللون الأخضر الزمردي مع لمسة نهائية من الساتان ورقبة مستديرة وأشرطة عريضة، يصل الطول إلى الكاحل، بينما يظل الإغلاق الخلفي مخفياً والموديل المخملي العنابي بأكمام ثلاثة أرباع من دار ريكسو كان مصنوع من مزيج الحرير ويتميز بتقويرة من الدانتيل على شكل حرف V، مع أزرار وسطية متطابقة، تنتهي عند فتحة الفستان.

الفستان الشفاف بتفاصيل مقصوصة

بالطبع، لن يكون الشتاء هو الذي يوقف موضة الملابس الشفافة، حيث تم عرض العديد من الفساتين على في عروض الأزياء بأقمشة ناعمة تكشف عن الملابس الداخلية (في كثير من الأحيان، مع فتحات متطابقة).

هناك تفاصيل متكررة نراها في معظم المجموعات مثل تفاصيل القطع، بما في ذلك تلك من دار Dion Lee وDolce & Gabbana.

فستان محبوك

وبالعودة إلى أحد الاتجاهات المذكورة أعلاه ولكن في نسخة ضخمة، نجد الفستان الطويل المحبوك، مثل الهجين بين الفستان وكنزة، يصبح زياً أساسياً.

بالإضافة إلى ارتدائه بسهولة، يتكيف مع أي مناسبة بحسب اختيار الإكسسوارات والأحذية المناسبة.

فساتين قصيرة مزينة ولامعة

من الترتر الفضي ، مثل المظهر الذي قدمته دار 16Arlington، إلى الأقمشة المعدنية، مثل Ferragamo.

الشيء المهم هذا العام هو أن يكون لديكِ (على الأقل) فستان قصير لامع في خزانتك، لارتدائه مع حذاء بكعب أنيق أو لكسر اللمعان مع البوت الأسود الكلاسيكي.

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