القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تسعى ربة المنزل دومًا لتجربة طرق مختلفة، للوصول إلى الطريقة المثالية للتوفير في ميزانية البيت، ويستعرض موقع «cnet» بعض الطرق الفعالة لتوفير ميزانية البيت في السطور التالية.

طرق فعالة لتوفير ميزانية البيت.. «جربيها ومش هتندمي»

طرق فعالة ومجربة لتوفير ميزانية البيت، إذ تحاول ربة المنزل عادة إلى حساب احتياجاتها الأساسية، ومعرفة أوجه صرف هذه النقود، وعن هذه الطرق الأكثر فعالية يمكن إيضاحها فيما يلي:-

- زراعة الأعشاب

يفضل عمل حديقة أعشاب صغيرة على حافة النافذة، ما قد يغنيكي لفترة عن شراء بعض الخضروات من الخارج، الأمر الذي يعمل على توفير النقود إلى حد كبير، ويساعد في ضبط الميزانية.

- لا تشتري المياه المعبأة في زجاجات

تبدو المياه المعبأة أو المياه الغازية واحده من الامور التي تحتاج إلى مبلغ مالي كبير، إذ كان الفرد في حاجه إليها، لذا يفضل الاعتماد بشكل كلي على المياه العادية، كونها مجانية وتوفر قدر كبير من المال، لذا يفضل استخدام ماء الصنبور.

- اصنع قهوتك الخاصة

يبدو الأمر واضحًا، استخدم ماكينة صنع القهوة أو ماكينة الضغط الفرنسية للحصول على الكافيين بدلاً من ذلك، لتوفير شراءها من الخارج.

شراء المنتجات الطازجة، ثم اختيار وجبات الفريزر اللذيذة التي يمكن استخدامها فيما بعد لصناعة العصائر.

- حافظ على الفريزر ممتلئ

بمجرد الحديث عن المجمدات، عندما تبقي الفريزر ممتلئًا، فإنه يعمل بكفاءة أكبر، ويستهلك طاقة أقل للحفاظ على المحتويات باردة.

- حافظ على غسالة الأطباق ممتلئة

يعد تشغيل نصف حمولة من الأطباق طريقة سريعة لإهدار الماء ومنظفات الأطباق.

- الطهي بكميات كبيرة

الطهي بكميات كبيرة يساعد حقًا في تقليل التكاليف المرتبطة بمزيد من الوجبات ذات الحجم الفردي.