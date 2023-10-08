ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول السكر؟.. مفاجأة غير متوقعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تناول السكر أو اتباع النظم الغذائية المعتمدة على السكريات، يعرض الجسم للعديد من الأضرار، لذا فإن اتخاذك قرارا بالتوقف عن تناول السكر من شأنه أن يحسن صحتك العامة، وتشرح لكم «هُن»، ماذا يحدث عندما تتوقف عن تناول السكر.

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول السكر؟

يجب تقييم الحاجة الفعلية للسكر في النظام الغذائي، والتحقق من أنك لا تتناول كميات زائدة منه، ويتم ذلك عن طريق تحديد الأطعمة التي تحتوي على السكر وتجنبها قدر الإمكان، وهو ما أوضحه عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، في حديثه لـ«هُن»: «التوقف عن تناول السكر يجب أن يكون بالتدريج، وتقييم حاجتك للسكريات حتى لا يتعرض جسمك لأضرار».

عند ترك السكر نهائيًا، يشعر الشخص ببعض الأعراض المؤقتة مثل الصداع، لكن هذه الأعراض تختفي خلال بضعة أيام، بما في ذلك يتم تحسين مستويات السكر في الدم والوزن وضغط الدم والكوليسترول، وستبدأ بالشعور بمزاج جيد وستتحسن صحتك كثيرًا، وتختفي رغبتك في تناول الحلويات والسكريات، بالامتناع عن السكر تدريجيًا.

كيفية الامتناع عن تناول السكر الأبيض

وأضاف عمر ناجي، أن الامتناع بشكل مفاجئ، يؤدي إلى ظهور أعراضا جانبية، لذلك يجب التخفيف تباعًا، ويمكن البدء في الامتناع عن تناول السكر الأبيض بشكل تدريجي عن طريق:

- تقليل كمية السكر المضافة في الأطعمة والمشروبات.

- زيادة استهلاك الأطعمة الطبيعية ذات النكهة الحلوة مثل الفاكهة، والخضروات.

- التفكير في البدائل الصحية عند الشعور بالرغبة في تناول السكر.

- الحفاظ على نظام غذائي صحي يشمل الأطعمة الطبيعية والمتوازنة.

- استخدام البدائل الصحية للسكر مثل العسل الطبيعي، والتمر.

- الالتزام بتناول السعرات الحرارية المناسبة.

- ممارسة النشاط البدني بانتظام.

فوائد الامتناع عن تناول السكر الأبيض

السكر مرتبط بشكل مباشر بالالتهابات المزمنة، ويمكن أن يساعد تعلم العيش بدون سكر مضاف في تقليل مخاطر الإصابة بهذه الأمراض، وأكدت الأبحاث أن التخلى عن السكر يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وزيادة الطاقة، كما أن الاستغناء عن السكر لمدة شهر يكون مفيدًا لصحة الجهاز الهضمي.

وتقليل الاكتئاب والقلق يمكن أن يتسبب في تغيرات في وظائف المخ العصبية، وتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري، وذلك وفقًا لدراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا، إذ اكتشف الباحثون أن زيادة السكر في الإمدادات الغذائية مرتبطة بمعدلات أعلى لمرض السكري من النوع الثاني، هذا ما يحدث إذا توقفت عن تناول السكر.

تناول السكر يمد الجسم بالطاقة اللازمة بشكل سريع، إذ أن استبدالك للسكريات في نظامك الغذائي بدهون صحية يساعد في الحفاظ على استقرار الأنسولين، لذلك يتم تخزين عدد أقل من السعرات الحرارية.

التوقف عن تناول السكر

بحسب ما ذكرت Harvard Health Publishing، الخاصة بشئون الصحة، فإن تناول السكر يرتبط بداء مرض السكري وزيادة الوزن وحتى مرض الكبد الدهني، ويبدو الاستغناء عن السكر المضاف لمدة شهر صعبًا في البداية، لكن الفوائد التي يمكن أن يجلبها ذلك، تستحق العناء.

بحسب «تايمز أوف إنديا»، هناك مجموعة من التوابل، يمكن أن تعمل على ضبط مستويات السكر في الدم، إذ قد تساعد على التوقف عن تناول السكر، وهي كالتالي:

- الهيل الأخضر يساعد على تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر.

- الكزبرة تعمل على تحسين إفراز الأنسولين، ما يقلل من أضرار الجذور الحرة.

- القرفة تعمل على تحسين إشارات الأنسولين، وتتميز بكونها ذات خصائص مضادة للالتهابات.

- القرنفل معروف بخصائصه التي تنظم نسبة السكر في الدم.