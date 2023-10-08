خبير أبراج يتوقع نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الإسماعيلي اليوم الأحد في قمة مبكرة بالجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في السابعة مساء اليوم الأحد، على ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

ويعمل الأهلي على تحقيق الانتصار الثاني في بطولة الدوري المصري، عقب تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة في الجولة الأولى على حساب المصري البورسعيدي بأربعة أهداف دون رد.

وفي المقابل يسعى فريق الإسماعيلي لتحقيق نتيجة إيجابية خلال هذه المباراة، في ظل عودته للنتائج المميزة والفوز على الاتحاد السكندري في الجولة الماضية بثلاثة أهداف لهدف.

وستنقل مباراة الأهلي والإسماعيلي، عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

وفي هذا الصدد نستعرض توقعات الأبراج لمواجهة الأهلي والإسماعيلي، وفقا لما ذكره خبير الأبراج محمد صبحي في تصريح لـ"الخليج 365".

وتوقع "صبحي" أن يكون أداء لاعبي الأهلي في بداية المبارة أكثر توازنا وتركيزا، ثم يباغت الإسماعيلي بهدف ما يقلب الأمور ويجعل لاعبي الفريق الأحمر أكثر توترا.

وواصل توقعاته: "قد يصبح لاعبو الإسماعيلي أكثر تركيزا ثم تتبدل الأوضاع ويستطيع الأهلي السيطرة على مجريات المبارة مع تغييرات المدير الفني مارسيل كولر، وتتحسن الأوضاع كثيرا، وينهار نجوم الدراويش".

وعن نتيجة المباراة، توقع صبحي: "النتيجة المتوقعة فوز الأهلي على الإسماعيلي".

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