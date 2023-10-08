أعراض وعلامات تكشف سرطان الثدي عند الرجال.. يجب الانتباه إليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

خلافًا للاعتقاد السائد، فإن سرطان الثدي لا يصيب النساء فقط، ولكن في الواقع، لدى الرجال جميعهم كمية صغيرة من أنسجة الثدي التي يمكن أن تسبب الإصابة بهذا السرطان.

ويقول عباس كناني صيدلي بريطاني من Chemist Click: "على الرغم من أن سرطان الثدي لدى الذكور يعتبر نادرًا، إلا أن الوعي بالأعراض لا يزال أمرًا أساسيًا".

تابع: "لذا من الأفضل إجراء فحوصات بانتظام بحثًا عن أي تغييرات في الثدي"، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وأوضح الكناني أنه على غرار سرطان الثدي لدى النساء ، فإن العلامة التحذيرية الرئيسية هي ظهور "كتلة في الثدي".

أضاف: "الكتلة تميل إلى أن تكون في ثدي واحد فقط، وتنمو تحت الحلمة أو حولها وتكون عادة غير مؤلمة، ولكن في حالات نادرة تكون مؤلمة".

أشار: "يميل الورم إلى أن يكون صلبًا أو مطاطيًا، ولا يتحرك داخل الثدي، ويبدو متعرجًا وليس ناعمًا ويكبر بمرور الوقت".

والخبر السار هو أن معظم الكتل والتورمات ليست علامة على السرطان .

استكمل الكناني: "عادة ما تكون ناجمة عن شيء غير ضار إلى حد ما، مثل تضخم أنسجة الثدي عند الذكور ( التثدي )، أو كتلة دهنية (ورم شحمي)، أو نتوء مملوء بالسوائل (كيس)."

وهذا هو المكان الذي تتدخل فيه العلامات الأخرى، ما يساعد على تحديد ما إذا كانت الكتلة الخاصة بك من أعراض الحالة الخطيرة.

وأوصى الصيدلي بالانتباه إلى ما يلي:

انقلاب الحلمة إلى الداخل

إفرازات من الحلمة قد تكون ملطخة بالدم

قرح أو طفح جلدي حول الحلمة لا يختفي

تصبح الحلمة أو الجلد المحيط بها صعبًا

نتوءات حمراء أو منتفخة أو صغيرة في الإبط (تورم الغدد).

لذا إذا حددت أي أعراض لسرطان الثدي، فمن المهم استشارة الطبيب المختص.

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