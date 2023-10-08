كادت تنهي حياته.. رجل يجد مفاجأة في خوذة دراجته النارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

نجا رجل هندي من الموت بأعجوبة، بعدما لكتشف شئ خطير بداخل خوذة دراجته النارية، قما هو؟

وضع رجل هندي خوذة دراجته النارية بجانبها عند وصوله صباحا لمكان عمله في ولاية كيرالا الهندية، وعند عودته في المساء لاحظ شيئا يدخل إلى الخوذة، وعند الإمساك بالخوذة تفاجئ بوجود ثعبان الكوبرا الصغير بداخلها.

سرعان ما أبلغ الرجل إدارة الغابات بوجود الثعبان، ووصل متطوع يدعى ليجو إلى مكان الواقعة لينقذ الموقف، وفقا لما جاء بموقع "ndtv".

وبعد فحصه للبطانة الداخلية للخوذة توصل إلى ثعبان الكوبرا، وكان عمر الثعبان حوالي شهرين، بينما أوضح خبير الثعابين ليجو: "لدغة هذا الثعبان الصغير أكثر خطورة من الكبير".

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