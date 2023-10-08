لن تتوقعها.. وجبة خفيفة يمكن أن تحميك من أمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن لوجبة خفيفة أن تحميك من أمراض القلب، والحديث هنا عن الجوز.

ويتميز الجوز بطعم رائع، ويقدم أكثر من مجرد إضافة مقرمشة لوجباتك، والمزيج الفريد من العناصر الغذائية الموجودة في الوجبة الخفيفة الصغيرة يدعم آثارها على النتائج الصحية، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية.

والجوز هو الوحيد الذي يحتوي على مزيج من أوميجا 3 النباتية الأساسية والبروتين والألياف ومضادات الأكسدة والمعادن وفيتامينات ب .

وهذا الغذاء يعني أن الأطعمة الصغيرة يمكن أن تحمي قلبك مع تقدمك في العمر، وفقًا لدراسة تطور مخاطر الشريان التاجي لدى الشباب البالغين .

بحث البحث، الذي تم دعمه جزئيًا من قبل لجنة كاليفورنيا للجوز، في بيانات من 3023 رجلاً وامرأة من السود والبيض يتمتعون بصحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا.

تم أخذ تاريخ النظام الغذائي المبلغ عنه ذاتيًا ثلاث مرات طوال فترة الدراسة في الأساس، والسنة السابعة، والسنة 20، علاوة على ذلك، تم أخذ القياسات الجسدية والسريرية في اختبارات متعددة امتدت على مدى 30 عامًا.

وتم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات بناءً على استهلاكهم للجوز : مستهلكو الجوز، أو مستهلكو الجوز الآخرون، أو غير مستهلكي الجوز.

وأظهرت البيانات أن حوالي 352 من المشاركين في الدراسة تناولوا وجبات خفيفة صحية للقلب .

علاوة على ذلك، تناول المشاركون في المتوسط 21 جرامًا فقط من الجوز يوميًا، ومع ذلك، حتى هذه الكمية الصغيرة تم ربطها بتحسن خطر الإصابة بأمراض القلب .

أولئك الذين تناولوا وجبة خفيفة "سهلة ويمكن الوصول إليها" كان لديهم مؤشر كتلة الجسم أقل، ومحيط الخصر أقل، وانخفاض ضغط الدم وانخفاض مستويات الدهون في الدم.

علاوة على ذلك، كان لدى مستهلكي الجوز أيضًا مستويات سكر دم أقل بشكل ملحوظ .

وقالت لين إم ستيفن، أستاذ علم الأوبئة وصحة المجتمع في كلية الصحة العامة بجامعة مينيسوتا: "يبدو أن وجبة الجوز لديها نمط ظاهري فريد من نوعه في الجسم يحمل في طياته تأثيرات إيجابية أخرى على الصحة مثل تحسين جودة النظام الغذائي".

ونصحت: "ابدأ بتناول الجوز من سن مبكرة إلى منتصف مرحلة البلوغ – حيث يرتفع خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسمنة والسكري، في حين أن المكسرات الأخرى توفر أيضًا بعض الفوائد الصحية الواعدة، يبدو أن الجوز قوي بشكل خاص للقلب ".

وأضافت ستيفن: "أظهر مستهلكو الجوز ميزة فيما يتعلق بجودة النظام الغذائي، ولكن يبدو أنهم مستهلكي الجوز لديهم أفضل عوامل لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب مقارنة بالمجموعات الأخرى، حتى بعد مراعاة جودة النظام الغذائي بشكل عام".

"إن التحولات الصحية المفاجئة في النمط الغذائي العام لمستهلكي الجوز تشير إلى أن الجوز قد يكون بمثابة جسر أو "غذاء ناقل" لمساعدة الناس على تكوين عادات تغذية صحية وأسلوب حياة صحي"، كما تضيف.

في حين أن البحث يقدم بعض النتائج الإيجابية، إلا أن الدراسات الرصدية لا يمكن أن تدعم استنتاجات السبب والنتيجة.

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