ازاي تخس بكوباية قهوة يوميا.. خبراء تغذية يوضحون

القاهرة - سمر حسين - صحة

القهوة من المشروبات المفضلة لدى الكثير، إذ يحرص الأشخاص على تناولها بشكل يومي، خاصة عند الاستيقاظ؛ كونها تزيد من القدرة على التركيز، بجانب العديد من الفوائد الأخرى، منها فقدان الوزن.

فوائد القهوة

من الممكن أن تساعد القهوة في إنقاص الوزن، حيث تزيد من عملية التمثيل الغذائي، باعتبارها مكونة من الكافيين الذي يحسن التوليد الحراري الأيضي، وهي العملية التي يولد الجسم من خلالها الحرارة من المواد الغذائية المهضومة، ما يساعد على تعزيز حرق الدهون، ومن هنا تظهر قدرتها في إنقاص الوزن وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك».

القهوة تساعد على فقدان الوزن

يساعد تناول القهوة على الشعور بالامتلاء، ما يؤثر على الوزن، خاصة في ظل الابتعاد عن تناول السعرات الحرارية الزائدة، التي تساهم بشكل رئيسي في زيادة الوزن، ووجدت إحدى الدراسات البحثية، أن الأشخاص الذين تناولوا كوب واحد من القهوة، 3 مرات يوميًا شهدوا انخفاضًا في دهون الجسم.

وفي هذا الشأن قالت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشارية التغذية العلاجية، لـ«هن» إن للقهوة الخضراء فوائد عدة في حرق الدهون، ويفضل تنالها عقب وجبة الإفطار، حيث تعمل على زيادة التركيز والانتباه بفضل ما تحتويه من نسب عالية من الكافيين، ومضادات الأكسدة.

أطعمة تساعد على فقدان الوزن

بجانب القهوة، هناك العديد من الأطعمة والمشروبات التي تساعد على فقدان الوزن ومنها ماء الليمون الذي يساعد على فقدان الوزن، فتناول كوب من عصير الليمون الدافئ، يزيل السموم من الجسم ويحسن الهضم، إلى جانب توفير جرعة من فيتامين c وفقا لما ذكره موقع «العربية».

ومن المشروبات التي تساعد على فقدان الوزن شرب المياه باستمرار، إذ تساعد في رفع معدل الحرق ما يؤدي لإنقاص الوزن، لذا يفضل تناول كوب أو اثنين من المياه، وإذا فعل الشخص ذلك، يعني أنه مارس الرياضة لنحو 60 دقيقة على الأقل.

وقال الدكتور محمد الحوفي استشاري التغذية العلاجية، إن هناك العديد من العادات اليومية التي تساعد على التخلص من الوزن، منها تناول كميات وفيرة من المياه، والحصول على السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم فقط، وهي 2000 سعر حراري: «الجسم يحتاج سعرات حرارية معينة، لازم منعديهاش خلال اليوم».

وتابع «الحوفي» يفضل ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا، والحصول على وجبات غذائية صحية، والابتعاد عن تناول الدهون والسكريات، ونصح بالحصول على القليل من ضوء الشمس كل صباح، حيث يحفز ذلك الجسم ويجعله يفقد الكثير من الوزن.