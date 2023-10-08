تعرف على فوائد الأوميجا 3.. احصل عليه من هذه المصادر

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتبر أوميجا 3 واحدة من أهم العناصر والفيتامينات التي يحتاجها الجسم، وتحقق له العديد من الفوائد الصحية، كما أنها تعتبر الغذاء الأول للمخ، وتزيد من قدراته المعرفية، كما أنها تحمي من فقدان الذاكرة والإصابة بألزهايمر؛ لذا نستعرض فوائد الأوميجا 3.

فوائد الأوميجا 3

وحول الحديث عن فوائد الأوميجا 3، أوضح الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية، خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «DMC»، أن أوميجا 3 تعد من الدهون الصحية الهامة التي يحتاجها الجسم، وتعتبر الغذاء الأول للمخ، لافتًا إلى أنها تعتبر منجم الطاقة منذ الطفولة حتى الشيوخة، ونقصه يزيد من الاضطربات النفسية.

ويمكن الحصول على فوائد الأوميجاء 3 من خلال تناول عدة أطعمة تعتبر المصدر الأساسي لها، بجانب المكملات الغذائية، منها الأسماك وبذر الكتان واللب السوري ولب القرع وبذور الشيا والأفوكادو والطحينة والسمسم والزيت الحار.

دعم صحة القلب

ومن ضمن فوائد الأوميجا 3 أنها تدعم صحة القلب عبر خفض الدهون الثلاثية، وخفض ضغط الدم، والحد من تخثره، وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، بحسب ما ذكر موقع «مايو كلينك» الطبي، الذي أوضح أن مصادر الأوميجا 3 هي بذور الكتان، وزيت بذور الكتان، والجوز، وزيت الكانولا، وفول الصويا، وزيت فول الصويا، وبذور الشيا، والخضراوات ذات الأوراق الخضراء، وحبوب الإفطار والمكرونة والحليب ومشتقاته، وغيرها من المنتجات الغذائية المعززة بأحماض أوميجا 3 الدهنية.

ويمكن الاستدلال على نقص الأوميجا 3 في الجسم، من خلال ظهور عدة علامات، تتمثل في الجفاف العام وجفاف البشرة وتشققات الشفايف وزيادة قشرة الشعر ومشكلات الذاكرة والنسيان.

الأثار السلبية لنقص عنصر الأوميجا 3

كما قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والتغذية والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، أن نقص عنصر أوميجا 3 يتسبب في آثار سلبية على الجهاز المناعي لمختلف الفئات العمرية، والتي يصاحبها العديد من الآثار الجانبية على المدى القريب أو المدى البعيد.

وتتمثل الأعراض التي تنتج عن نقص عنصر الأوميجا 3، بحسب توضيح «نهلة»، لـ«الوطن»، في جفاف الجلد، وتكسير أظافر اليد والقدم، وتساقط الشعر، والشعور بألم في المفاصل بصورة عامة، والشعور بالإرهاق والتعب بصورة دائمة، لافتة إلى أن هذه أعراض المرحلة الأولى لنقص كمية معينة من هذا العنصر الغذائي.