حفل زفاف تامر عاشور.. 8 معلومات عن العروسة تعرف عليها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يستعد الفنان تامر عاشور الأيام القادمة، لإقامة حفل زفافه، المقرر أن يكون مقتصرا على عدد محدود من المدعوين والحضور، ويجري التجهيزات الأخيرة للحفل، فيما يحرص على فرض سرية تامة على تجهيزات الحفل بناء على رغبة العروس، خوفا من توافد الجماهير على الحفل.

حفل زفاف تامر عاشور.. أين يُعقد مكان الحفل؟

وفقًا لما علمه «الوطن» من المقرر، أن يكون حفل زفاف تامر عاشور، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، ويعكف العروسين حاليًا على متابعة تجهيزات الحفل الأخيرة قبل الاحتفال.

حفل زفاف تامر عاشور.. بحضور حماقي وأحمد سعد

على الرغم من قيام العروسان بدعوة عدد محدود من الضيوف، حتى يكون الحفل قاصرا على المقربين فقط، إلا أنه تم توجيه الدعوة لعدد من المطربين أصدقاء تامر عاشور، من بينهم أحمد سعد ومحمد حماقي.

من هي العروس؟ إعلامية شهيرة؟

ومن المقرر أن يحتفل الفنان تامر عاشور بحفل زفافه على الإعلامية نانسي نور، وعلى الفور بدأ العديد من جمهور المطرب الشهير البحث عن العروس المنتظرة.

ويرصد «هُن» في السطور التالية، معلومات عن الإعلامية نانسي نور، عروس المطرب تامر عاشور المنتظرة، وفقًا لحسابها الشخصي وتصريحات إعلامية سابقة.

من هي نانسي نور العروس المنتظرة؟

1- درست نانسي نور في كلية إعلام القاهرة، وتخرجت عام 2012.

2- كانت بداية الإعلامية نانسى نور من خلال مشاركتها في برنامج عز الشباب، رفقة العديد من الوجوه الفنية والإعلامية.

3- اشتركت الإعلامية نانسي نور في اختبارات سي بي سي، لانضمام إلى طاقم المُذيعين، لتشارك في تقديم النشرات الإخبارية.

4- عملت نانسي نور في قناة CBC إكسترا، وقدمت عليها عددا من البرامج، أبرزها هذا الصباح، وما وراء الحدث، وبرنامج هنا العاصمة.

5- أبدعت نانسي نور، خلال تقديمها العديد من الفعاليات المهمة التي تقام بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها جلسة ختام منتدى شباب العالم، والذي استضافته مدينة شرم الشيخ عام 2018.

6- قدمت المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في استاد القاهرة الدولي، عام 2021.

7- قدمت فعاليات المقدمة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الإفريقي الأول.

8- قامت بتقديم جائزة الصحافة العربية لهذا العام التي أُقيمت في دبي.