تغيّر شكل الأظافر قد تكون فى هذه الحالة علامة على سرطان مميت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

سرطان الرئة هو أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في العالم، وهناك عدد من الأعراض التي تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة، مثل السعال المستمر، وضيق التنفس، وألم الصدر.

لكن في بعض الحالات، يمكن أن تظهر علامات أقل وضوحًا لسرطان الرئة على الأظافر، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وفي هذا الصدد، كشف الدكتور البريطاني أندريه بريتن ديسونت، من عيادة الدكتور أندريه إكستنسا، عن علامة "نادرة" تظهر على أصابعك تنذر بسرطان الرئة.

وحذر من أن "تعجر الأصابع في اليدين والقدمين" يمكن أن يشير إلى المرض، بالإضافة إلى أنها تصبح أكثر سمكا وانحناء.

وقال: "إن تعجر الأصابع حيث تصبح الأظافر أكثر سمكا تشبه الإسفنج هي علامة نادرة يمكن أن تشير إلى سرطان الرئة".

وتابع: "من الضروري الذهاب للطبيب المختص، إذا لاحظت تغيرًا في شكل أصابعك وأظافرك".

وأضاف: "يمكن أن يؤثر تعجر الأظافر على عدد قليل من أظافرك أو جميعها".

واستكملت: "في كثير من الأحيان، يبدأ في إصبع الإبهام والسبابة قبل أن ينتشر إلى الأظافر الأخرى".

وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لسرطان الرئة ما يلي:

سعال لا يزول بعد ثلاثة أسابيع.

سعال طويل الأمد يزداد سوءًا.

التهابات الصدر المتكررة.

سعال الدم.

ألم عند التنفس أو السعال.

ضيق التنفس المستمر.

التعب المستمر.

نقص الطاقة.

فقدان الشهية.

فقدان الوزن غير المبرر.

إذا كنت تعاني أي من الأعراض المذكوره أعلاه، فيجب عليك الذهاب إلى الطبيب المختص فورا.

"كوارث لا حصر لها".. احذر استخدام الهاتف في المرحاض

فيديو.. هل زيت الزيتون يسبب انسداد الشرايين؟

"سعادة وحب".. 3 أبراج الأكثر حظا عاطفيا في شهر أكتوبر

مواليد 3 أبراج الأكثر تأثرًا بالحظ السيئ في الفترة المقبلة.. أنت منهم؟

"الغضب يؤذي الكبد".. كيف تؤثر العواطف على أعضاء الجسم؟