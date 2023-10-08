بعد فراق 3 سنوات.. ببغاء يجد مالكه بطريقة لن تتوقعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تخيل سيناريو يتمكن فيه حيوان أليف من إنقاذ نفسه من خلال الكشف عن هويته لسلطات إنفاذ القانون من خلال نطق اسمه.

يبدو هذا مفاجئًا، لكن هذا حدث مؤخرًا بالفعل، بعدما تم جمع شمل ببغاء رمادي من غرب إفريقيا، سُرق في فرنسا قبل ثلاث سنوات، مع صاحبه بطريقة غريبة، وفقا لموقع ndtv.

وفي الأسبوع الماضي، حاول أحد البائعين بيع الببغاء بالقرب من ميناء مرسيليا القديم، ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه الأنواع محمية بموجب القانون، مما يجعل بيعها غير قانوني.

وعندما فحصت الشرطة الطائر، قال "جاكو، جاكو، جاكو...". الاسم تقليدي في فرنسا للببغاوات، لكن أحد الضباط ذكر أن زميلا له فقد ببغاء إفريقي بهذا الاسم في عام 2020.

وكان قد أخبر الجميع في المحطة أن الحيوان سيذكر اسمه إذا تم العثور عليه .

وتم لم شمل المالك بالحيوان الأليف بعد قضاء ليلة في ملجأ خيري للحيوانات، حيث تم التأكد من هويته، وصاح الطائر باسمه بمجرد أن رأى صاحبه.

الببغاء الرمادي الأفريقي، المشهور بقدراته التخاطبية وطبيعته الاجتماعية، هو أحد أنواع الطيور ذات القيمة العالية، حيث تبلغ قيمته التقريبية 2 ألف روبية هندية، هذه القيمة الكبيرة جعلته هدفًا رئيسيًا للسرقة.