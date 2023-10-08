بق الفراش ينتشر في شوارع باريس.. ما يجب فعله إذا تعرضت له؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في الأيام القليلة الماضية انتشرت حشرة البق في شوارع باريس، ما تسبب في إثارة الذعر، وفي هذا الصدد كشف عالم الأحياء الدقيقة الأمريكي ومؤسس شركة Bed Bugs LTS ديفيد كاين، إن بق الفراش يمكن العثور عليه في أي مكان في المنزل، بداية من المراتب إلى الأدراج، كما أنه يسبب الإصابة بلدغات سيئة.

وشارك نافين خوسلا، الصيدلي الهندي، ما يجب فعله إذا تعرضت لـلدغة بق الفراش، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وعلى الرغم من قلة الأدلة على أن بق الفراش ينقل الأمراض إلى البشر، إلا أن لدغات الآفات يمكن أن تسبب آثار جانبية سلبية.

وقال خوسلا: "يمكن أن تصيبك بحكة طفيفة أو تهيج ورد فعل تحسسي ومن ثم فإن معرفة ما يجب فعله عندما تتعرض للعض أمر بالغ الأهمية، خاصة مع تزايد انتشار الحشرة في المناطق العامة وكذلك في المنزل".

أشياء يجب عليك فعلها إذا تعرضت لعضة بق الفراش:

-في حالة العض، ضع كمادة باردة لتقليل الالتهاب، وتأكد أيضًا من تطهير المنطقة بالماء المالح أو مناديل مطهرة لتقليل خطر العدوى.

-الابتعاد عن خدش اللدغة، ومن الأفضل استخدام كريم اللدغة ومضادات الهيستامين.

- الاتصال بالطبيب المختص فورا إذا كنت تعاني من رد فعل أكثر شدة.

كيفية تقليل خطر جلب بق الفراش من وسائل النقل العام إلى منزلك؟

القطارات هي بعض الأماكن التي تم رصد بق الفراش فيها في فرنسا، ومع تزايد خطر بق الفراش في وسائل النقل العام، أوصى الصيدلي بإبقاء أي ملابس ترتديها في الخارج منفصلة عن ملابسك الجديدة.

وضرورة التأكد من غسلها بماء ساخن.

"كوارث لا حصر لها".. احذر استخدام الهاتف في المرحاض

فيديو.. هل زيت الزيتون يسبب انسداد الشرايين؟

"سعادة وحب".. 3 أبراج الأكثر حظا عاطفيا في شهر أكتوبر

مواليد 3 أبراج الأكثر تأثرًا بالحظ السيئ في الفترة المقبلة.. أنت منهم؟

"الغضب يؤذي الكبد".. كيف تؤثر العواطف على أعضاء الجسم؟