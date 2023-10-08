بعد تراجع الذهب اليوم.. احسبي قيمة مدخراتك بالسعر الجديد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

باتت اهتمامات كثير من السيدات معرفة أسعار الذهب، إذ خصصت الكثير منهن أموالهن ومدخراتهن لشراء الذهب، والكثير منهن يردن البيع، وينتظرن عودة ارتفاع الأسعار لضمان عدم الخسارة، إذ تراجعت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية بصورة كبيرة حتى انخفض سعر الذهب اليوم الأحد في منتصف تعاملات اليوم، مقارنة بالأسعار في بداية التعاملات، في الأسواق المحلية ومحال الصاغة.

كيف انخفضت قيمة مصوغاتك من الذهب

تراجع الأسعار ليس مؤشرًا واضحًا لخسارة السيدات في الوقت الحالي، إذ أجاب واصفي واصف، مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، خلال حديثه لـ«هُن» عن استفسار السيدات اللاتي وضعت مدخراتهن في المشغولات الذهبية، حول انخفاض قيمة المصوغات الذهبية: «انخفاض أسعار الذهب في الوقت الحالي، ليس علامة على الخسارة في الذهب».

الخسارة في قيمة الذهب المدخر

حساب قيمة وسعر الذهب، تكون من خلال وزن الذهب المُدخر بالجرامات، وضرب الوزن في سعر الذهب، وفقًا لعيار اليوم، لمعرفة قيمة الخسارة، وأين وصلت قيمة مدخراتك الذهبية: «يجب مراعاة سعر الذهب، وحساب فرق المصنعية لمعرفة أين وصلت قيمة مدخراتك الذهبية، ويمكن تعويض الخسارة بعد التراجع، من خلال حفظ المشغولات أو السبائك الذهبية، وبيعها بعد سنوات، فمكسب الذهب على المدى البعيد أفضل».

أسعار الذهب اليوم

نقدم لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 8-10-2023، بحسب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، والتي جاءت كالآتي:

- في حين سجل سعر الذهب عيار 24 قيمة 2491 جنيها بدلا من 2514، بانخفاض قدره 23 جنيها عن بداية تعاملات اليوم.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر 2180 جنيها، بدلًا من 2200 جنيها، بانخفاض 20 جنيها عن بداية تعاملات اليوم.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 قيمة 1869 جنيها بانخفاض قدره 17 جنيها عن بداية التعاملات اليوم الأحد.

- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم، خلال منتصف التعاملات 17440 جنيها، بانخفاض كبير يصل إلى 160 جنيها، حيث كان الجنيه الذهب قد حقق خلال بداية التعاملات 17600 جنيه.