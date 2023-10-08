كيف تفرق بين الصداع العادي والناتج عن السرطان؟.. طبيب يوضح

القاهرة - سمر حسين - صحة

الصداع من الأعراض الشائعة، التي يشعر بها عدد كبير من الشباب وكبار السن، نتيجة الإصابة بأمراض عديدة، تختلف من شخص لآخر، فقد يشير الصداع إلى التهابات بسيطة، أو أمراض مزمنة لا يمكن علاجها، وهناك بعض الفروق البسيطة بينهما.

أوضح الدكتور أحمد صلاح كامل، أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب، في كلية طب القصر العيني، في حديثه لـ«الوطن»، أن الصداع بشكل عام لا يسبب الوفاة، فهو عرض وليس مرض، يصاب به الشخص مثل الأعراض الأخرى، كالكحة والالتهاب الرئوي، ويعتبر عرض رئيسي لكثير من الأمراض: «لو شخص جاله صداع أوكحة، دا مش معناه إنه هيموت، لأ دا عرض للإصابة بمرض عادي».

الصداع ضمن أعراض السرطان

يعد الصداع من ضمن أعراض الأورام الأساسية، وقد يأتي نتيجة الإصابة بالالتهاب الرئوي، وهناك قاعدة أن الأشياء الأكثر شيوعًا، والتي هي سببًا رئيسيًا في الإصابة بالصداع، خارج المخ، تصل إلى 98%، أما أسباب الصداع في المخ 2%: «الأسباب البعيدة عن المخ، زي التهاب الجيوب الأنفية، وضعف النظر، ومشاكل عضلات الرقبة، وخشونة العضلات، وارتفاع أو انخفاض الضغط والإجهاد».

الصداع سببًا في إصابة البعض بالسرطان

أما عن الأسباب المرتبطة بالمخ، والتي تعد سببًا في إصابة الشخص بالأورام، ويكون الصداع إشارة لها، منها نزيف في المخ، وارتفاع ضغط المخ: «الأسباب اللي جوا المخ، بتبقى قليلة ونادرة الحدوث».

من المهم معرفة التاريخ المرضي، للشخص الذي يصاب بالصداع بشكل متكرر، ومن هنا يعرف الأطباء، الأمراض التي يعاني منها الشخص، وأنواع الصداع التي يصاب بها: «الشخص اللي بيجيله صداع على طول، لازم يكشف لأن دا ممكن يكون إشارة لمرض خطير».

علامات تشير إلى أن صداع ناتج عن السرطان

هناك علامات معينة، قد تشير إلى أن الصداع، الذي يعاني منه الشخص، إشارة للإصابة بالأورام الخبيثة:

الصداع بشكل متكرر.

الإحساس بالصداع في الليل أكثر من النهار.

زغللة في العين.

خلل في هرمونات الجسد.

انقطاع للدورة عند الفتيات.

خلل في الحركة والإتزان والإحساس.

زيادة في ضغط المخ.

تشنجات في المخ

زيادة في الوزن.

زيادة في نمو الشعر.

غيبوبة.

الشعور بالغثيان والقيء مع الصداع.

عند الشعور بأي من هذه الأعراض، يجب استشارة الطبيب على الفور، وعمل رنين مغناطيسي على المخ، لمعرفة سبب الصداع، فقد يكون نتيجة أورام أولية في المخ، أو أورام ثانوية مثل سرطان الرئة أو سرطان العظام.

أعراض الصداع العادي

أما إذا كان الصداع عاديًا، فيمكن تناول الدواء الخاص به، وتكون أعراضه بسيطة:

مشكلة في النظر أو الجيوب الأنفية.

الإجهاد الشديد.

عدم النوم بشكل جيد.

ويحذر «صلاح» من الإفراط في تناول المسكنات، لأنها قد تؤدي إلى تدهور حالة الجسم.