كيف ينام الرضيع بأمان؟.. إليك الطريقة الأمثل

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

أوصت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين بأن ينام الطفل الرضيع خلال العام الأول من عمره في سرير خاص به في غرفة نوم الوالدين، كي يتمتع بالأمان أثناء النوم، حيث يحول ذلك دون تعرضه لخطر الاختناق في حال النوم في نفس سرير الوالدين.

وأوضحت الرابطة أن سرير الطفل ينبغي أن يشتمل على سطح استلقاء بأبعاد لا تقل عن 70 × 140 سم، مع مراعاة ألا تقل المسافة بين المرتبة والحافة العلوية للسرير عن 60 سم.

وينبغي أيضاً ألا تزيد المسافة بين قضبان السرير عن 6.5 سم، كي لا ينحصر الطفل أو يتمكن من الانزلاق. كما ينبغي أن تكون كل الحواف والأركان مستديرة للحيلولة دون تعرض الرضيع للإصابة. ولهذا الغرض يراعى أيضاً ألا يحتوي السرير على أية أشياء بارزة.

ولتجنب خطر الاختناق ينبغي أن ينام الرضيع في كيس نوم على ظهره، مع مراعاة عدم استخدام أية أغطية، كما ينبغي أن يخلو السرير من أية وسادات أو دمى قماشية.

ومن المهم أيضاً أن تكون درجة حرارة الغرفة مناسبة، بحيث لا تكون دافئة للغاية أو باردة جداً.