ما التأثيرات المتنوعة لظلال الجفون على جمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

تتمتع ظلال الجفون بتأثيرات مختلفة بفضل التنوع الكبير من حيث الألوان والقوام.

وأوضحت بوابة الجمال "هاوت.دي" أنه يمكن على سبيل المثال جعل العيون تبدو أكبر حجماً من خلال تطبيق ظلال جفون فاتحة على الثلث الداخلي للجفن المتحرك.

وأضافت بوابة الجمال أنه يمكن جعل الرموش تبدو أكثر كثافة من خلال تطبيق ظلال جفون ذات لون بني مائل للأسود.

وكي يدوم تأثير ظلال الجفون طويلاً، ينبغي قبل وضعها إزالة بقايا كريم العناية من الجفن، ثم وضع بودرة الوجه على الجفن، حيث إنها تجعل الجفن خالياً من الدهون، ومن ثم تحول دون سيلان ظلال الجفون وتلطيخ الجفون.

ولمزيد من الثبات، يمكن استخدام ظلال الجفون المقاومة للماء، والتي تصمد أمام العرق والمطر.