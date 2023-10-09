الأظافر تتلألأ بألوان الأحجار الكريمة والذهب

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

تتلألأ الأظافر في خريفو شتاء 2023-2024 بألوان الأحجار الكريمة والذهب لتمنح المرأة إطلالة ملكية ساحرة تنطق بالفخامة والأبهة.

وأوضحت مجلة "Instyle" أن الأظافر تتألق هذا الموسم بالأحمر الياقوتي، أو الأحمر الداكن المميز للعقيق، أو الأخضر الزمردي، أو البنفسجي المميز لحجر الإيوليت، أو البني الذهبي المميز للتوباز، أو الأزرق الياقوتي، لتصبحرالأظافر مثل جواهر متلألئة تأسر الألباب.

وأضافت المجلة أنها تبرز هذا الموسم أيضاً ببريق الذهبي، في الحفلات والمناسبات، وأيضاً في الحياة اليومية. ولإطلالة مناسبة للحياة اليومية يمكن اللجوء إلى المانيكير الفرنسي، لتزيين حافة الظفر بلون ذهبي.

ويمكن طلاء الأظافر بدرجة من البني الدافئة مع طلاء ظفر واحد أو اثنين بالذهبي.