بليزر المربعات علامة الأناقة في الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

يتربع البليزر بالمربعات، على عرش الموضة النسائية في خريف وشتاء 2023-2024، حيث تألقت به تشكيلات ماركات عالمية هذا الموسم، بينها Alexander McQueen، و Saint Laurent Paris، وStella McCartney، و Other Stories.

وأوضحت مجلة “Elle” أنه يمتاز بطابع كلاسيكي أنيق، ويأتي هذا الموسم بقصّة أكبر من المقاس أوفرسايز مع تسليط الضوء على الوسط ليمنح القوام مظهر ساعة الرمل المفعم بالأنوثة.

وأضافت أن بليزر المربعات يتألق بدرجات البني الدافئة مع لمسات من البرتقالي الجذابة، والرمادي المحايدة.

وأشارت "Elle" إلى أنه يمكن تنسيقه مع بنطال أو تنورة بنفس النقشة مثل بدلة أو تايور للحصول على إطلالة تناسب العمل.

ويمكن الحصول على إطلالة كاجوال للحياة اليومية بتنسيقه مع بنطال جينز وقميص وحذاء بنعل مسطح.

ويمكن أيضاً تنسيقه مع بنطال ليجن وبلوفر ذي ياقة عالية للحصول على إطلالة كاجوال تغلفها الأناقة.