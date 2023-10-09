دعاء بعد مذاكرة الدروس يساعد على استعادة المعلومات وقت الحاجة إليها.. صيغ مختلفة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الدعاء وسيلة للتقرب إلى الله بحانه وتعالى، لذا يجب الحرص على ترديد الأدعية، في كل وقت وحين، خاصة بعد مذاكرة الدروس، لأنها تساعد على استرجاع المعلومات عند الحاجة إليها، كما أوضحتها دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية.

وهناك العديد من الأدعية التي وردت بالسنة النبوية وكتب الأثر عن الصحابة والتابعين، تتنوع بعدة صيغ وبأكثر من أسلوب نقدمها في السطور التالية كالتالي:

اللهم ارزقنا نجاحاً في كل أمر، ونيلاً لكل مقصد، وارزقنا القمة في درجات العلم.

اللهم افتح لي أبواب حكمتك، وانشر علي رحمتك، وامنن علي بالحفظ والفهم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم.

دعاء بعد مذاكرة الدروس

اللهم إنى توكلت عليك، وسلمت أمرى إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فرده لي عند حاجتي إليه إنك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

ربّ ادخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطاناً نصيرا.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله موفقين بإذن الله.

اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعني بضالتي.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اشرح لي صدري ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني يفقه قولي، يارب لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت وحدك تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا رب.

دعاء يساعد على التذكر

ربّ اشرح لى صدري، ويسّر لى أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، باسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إن شئت تجعل الصعب سهلا يا أرحم الراحمين.

اللهم افتح عليّ فتوح العارفين بحكمتك، وانشر عليّ رحمتك، وذكّرني ما نسيت وأطلق به لساني، اللّهم إنا نسألك التوفيق والهداية، وقوي به عزمي بحولك وقوتك، فإنّه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الرّاحمين.

اللهم إنّي أسالك فهم النّبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقرّبين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرةً بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنّك على كلّ شي قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.