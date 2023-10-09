في عيد ميلادها.. ماذا قالت رانيا فريد شوقي عن ذكرياتها مع والدها؟ (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عرفها الجمهور بمجرد ظهورها على الشاشة، فتاة مدللة ذات ملامح جميلة، لذا تعلق بها وأصبح وجهها مألوفا ومحببا لديه إلى أن أصبحت إحدى النجمات على الساحة الفنية، وفي عيد ميلاد رانيا فريد شوقي، الذي يوافق الـ9 من أكتوبر تقدم السطور التالية تفاصيل عن علاقتها بوالدها «وحش الشاشة» وصندوق الذكريات بما فيه من أسرار لم تكشف من قبل، وذلك في أثناء تواجدها مع الإعلامية منى الشاذلي في لقاء سابق.

تفاصيل حياة فريد شوقي في ذاكرة ابنته

خلال لقائها عبر برنامج «معكم منى الشاذلي» روت رانيا فريد شوقي كيف احتفظت بتفاصيل والدها كاملة من صور وملابس ونظارات، عرفت عنه كل شيء برغم صغر سنها، قالت: «حافظة كل تفاصيله حتى البدل كان بينزل يشتري البدل ويفصلها من أوائل التمانينات لما بدأ يطلع له كرش، كان قبلها في الستينات والسبعينات يفصل قمصانه كان بيحب القمصان الملونة بيعشق الألوان والاترننج سوتس والشوز كان مقاس رجله 46، ومحتفظة بكل حاجته الجوايز والصور والأرشيف ونضارته خدتها من ماما».

موقف طريف تذكره لوالدها

لم تنس المواقف الكوميدية كذلك، فكل شيء عن أبيها حفظته وركزت في تفاصيل حياته، موضحة أن فريد شوقي، كان نظره ضعيفًا جدًا، ولا يرى دون النظارة، قالت «رانيا»: «كان نظره مش ضعيف كان تحت الضعيف كمان، وفي الآخر ركب عدسات مكنش بيعرف يركبها كان يقول يا سهير تعالي ركبيلي عنيا يا سهير تعالي شيليلي عنيا، زي أول ما الموبيلات طلعت صباعه كان بيجيب الموبايل كله مكانش هينفع معاه التاتش خالص، وفي نضارات تانية كتير، ومن الذكريات في كشكول مجمع لقطات من أدوار أداها لمدة 50 سنة»، مختتمة أنه توفي قبل عيد ميلاده بثلاثة أيام وقت حملها في ابنتها فريدة.