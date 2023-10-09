كيف تعيدي استخدام بقايا الطعام داخل مطبخك؟.. «مش هترميها تاني»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بقايا الطعام داخل المطبخ خاصة إن كانت بكميات كبيرة، تعد من الأمور التي تسبب إزعاجًا للعديد من ربات البيوت، وذلك بسبب عدم معرفة كيفية التخلص منها بشكل آمن، وهوما يدفع البعض لإلقائها داخل سلات القمامة، ما يتسبب في ظهور الحشرات الصغيرة أو انبعاث رائحة كريهة ناتجة عنها.

وبدلًا من التخلص من بقايا الطعام المهدرة، يمكن إعادة تدويرها والاستفادة منها مرة أخرى بشكل آمن، حسبما قدم الشيف محمود سعد، في تصريحاته لـ«هن».

بقايا الدجاج

تشكل بقايا اللحوم وقطع الدجاج، أزمة بشكل خاص لربات البيوت، ظنًا أنه لا يمكن إعادة تدويرها مرة أخرى، لكن حسب وصفة الشيف محمود سعد، يمكن بدلا من التخلص منها، تشويحها في الزيت والفلفل والملح ومن ثم تقلب جيدًا، وفيما بعد، ضعيها داخل خبز الصاج وتُلف «رول»، ويتم إدخالها للفرن حتى تتحمص.

بقايا الأرز

هناك طريقتان يمكن من خلالهما إعادة تدوير كميات بقايا الأرز، وهما:

الأولى: يضاف ملعقتان من الجبن الرومي وبيضة إلى الأرز، ومن ثم تقلب جيدًا، وتُصنع كرات من هذا الخليط، وتوضع في البيض والبقسماط، وتُقلى مثل البانيه.

أما الثانية، يجري خلالها تشويح فصوص من الثوم مع بصلة، ويضاف الأرز إليهما مع كمية من البقدونس وتُقلب جيدًا، ومن ثم ضيفي إليها عصير الطماطم، واتركيها تنضج على نار هادئة.

بقايا الشوربة

شوربة اللحم أو الدجاج من العناصر الغذائية المهمة التي يتم الحصول عليها في حال سلق هذين الصنفين من اللحوم، وبدلًا من التخلص منها، يمكن تحويلها إلى مكعبات من المرق، بتركها على النار مع قطع صغيرة من الكرفس والجزر، واتركيها حتى تتبخر تمامًا.

وفي الخطوة التالية، ضيفي إليها البصل المجفف المطحون وقلبي حتى تمام التجانس، وفيما بعد تصفى جيدًا وتوضع داخل مكعبات الثلج واتركيها في الفريزر حتى تتماسك.

بقايا اللحم

من السهل إعادة تدوير بقايا اللحم خاصة وهي باردة، حسبما كشف «سعد»، فما عليكِ سوى فرمها باستخدام السكين، وتوضع فيما بعد في كمية من الزيت والبصل ويضاف إليها الفلفل الأسود والملح وتشوح جيدًا.

وبعد أن تبرد قطع اللحم يضاف إليها الشبت الأخضر، ويمكنك وضع هذا الحشو داخل رقائق السمبوسك أو الرقاق أو الجلاش، حسبما ترغبي في حشوه، واستمري في استكمال باقي الخطوات.