احذر ترتيب فراشك فور استيقاظك من النوم.. اعرف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعتاد العديد من الأشخاص على ترتيب الفراش فور الاستيقاظ من النوم، لكن هل تعلم أن هذا الأمر قد يسبب مشكلات صحية؟.

وفقا لموقع Brightside، فإن ترتيب الفراش بعد الاستيقاظ من النوم، قد يكون أمرا سيئا، لهذه الأسباب:

عث الغبار

قضاء بعض الوقت في ترتيب سريرك يجعله مكانا لـ عث الغبار (نوع من الحشرات والتي يصعب رؤيتها بالعين).

آثار ضارة على الجلد

عث الفراش (نوع خطير من الحشرات)، يعيش في الأماكن المظلمة والرطبة في مرتبتك ووسائدك، لذلك عندما تقوم بترتيب سريرك في الصباح، فإنك تقوم بوضعها في بيئتها المثالية باستخدام بطانيتك، في المساء يبدأ العث (الذي تضاعف الآن) في القيام بعمله، من بين الآثار الضارة، يمكن أن يسبب لك تهيج في الجلد وحتى حب الشباب.

كيف تتخلص من الحشرات؟

اترك سريرك مكشوفا في الصباح، لأن العث يتأثر بالهواء وأشعة الشمس، وهما قاتلان طبيعيان لهما، هذا هو السبب في أنه من المهم ألا تقم بترتيب فراشك فور الاستيقاظ مباشرة.

لا تستخدم البخاخات القاتلة للحشرات، ومن الأفضل تنظيف سريرك باستخدام مكنسة كهربائية، لمنع الحساسية.

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