الامارات | رعب أفلام هيتشكوك يتحقق... غربان تهاجم بلدة اسبانية لخمسة أشهر متتالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على مدى الأشهر الخمسة الماضية، كان سكان مدينة برافيا، وهي بلدة تقع في منطقة أستورياس في إسبانيا، تحت حصار مستمر من أسراب طيور الغربان التي تهاجم منازلهم وسياراتهم دون سبب واضح.

ورغم أنه يوجد في مدينة برافيا ما لا يقل عن ستة غربان معروضة بفخر على شعار النبالة التاريخي، إلا أن هذا الوئام التاريخي الذي دام لقرون بين الناس الطيور لم يعد هو الحال بعد الآن، حيث تهاجم الآن أسراب كبيرة من هذه الطيور الداكنة منازل ومركبات السكان لسبب غير معروف.

وبدأ سكان برافيا في الإبلاغ عن مجموعات من الطيور تحلق دون قصد على نوافذهم بشكل متكرر أو تصطدم بالزجاج حتى تنزف دمها، في شهر مايو من هذا العام، وازدادت الأمور سوءًا منذ ذلك الحين.



لا أحد يعرف على وجه التحديد سبب استهداف الغربان لمنازل الناس ومركباتهم، ودون تراجع حيث تنقر على النوافذ وتطير نحوها حتى يسيل دمها. وقالت امرأة من برافيا لموقع "صوت استورياس" يبدو الأمر وكأنه شيء من فيلم ألفريد هيتشكوك". وأضافت "اليوم، تجمع 17 منهم معًا أمام نفس النافذة، ولم يكن هناك شيء يخيفهم".

وقال رجل آخر: "اضطر أحد الجيران إلى طلاء سيارته بالكامل بسبب كمية الخدوش التي أصيب بها وأجزاء الطلاء المفقودة".

عندما بدأت الهجمات تحدث لأول مرة حول برافيا، اعتقد العديد من السكان المحليين أن الأمر يتعلق بحماية الغربان لصغارها وإبعاد البشر من خلال سلوكهم. لكن تلك الفترة مرت منذ فترة طويلة، وظلت الطيور على نفس القدر من العدوانية، إن لم تكن أكثر. والآن، يعتقد البعض أن نقص الغذاء والتدمير المستمر للموطن الطبيعي للغربان دفع الطيور إلى هذا السلوك المتطرف.

ويبدو أن الأمر قابل للاستمرار بعد خمسة أشهر من الإبلاغ عن قيام أسراب الغربان بمهاجمة المنازل والمركبات، ملقية بنفسها على النوافذ من أجل تحطيمها.

وقال السكان إن الطيور تؤذي نفسها في الغالب بهذه العملية، لكنها لا تتوقف. وتشهد النوافذ الملطخة بالدماء في جميع أنحاء المدينة الإسبانية كدليل على قسوة الغربان، ولكن يبدو أن لا أحد لديه حل لهذه المشكلة.

وقد تلقى المجلس المحلي وعمدة برافيا مئات الشكاوى حول سلوك الغربان، لكنهم عاجزون عن إيقافها، على الرغم من المحاولات العديدة.

فقد حاولوا الإمساك بهم بالفخاخ، وإخافتهم بالبالونات، والآن يريدون استخدام الشباك لإبقائها بعيدًا.

وقال عمدة برافيا، ديفيد ألفاريز، "إنه أمر غريب للغاية، ويجب أن يكون له بعض التفسير، لأن الطيور تتكسر بعنف شديد"، معترفًا بأن إدارته لا تستطيع حاليًا إبقاء الطيور بعيدًا.