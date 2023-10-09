أدوية احذر تناولها عند شرب القهوة.. اعرف آثارها الجانبية على الجسم

القاهرة - سمر حسين - صحة

القهوة من المشروبات الأساسية لدى الكثيرين خصوصًا الموظفين، فالبعض يتناولها بشكل مستمر، وهناك من يتناولها قبل تناول الأدوية، لذا يجب أن يكون الشخص حذرًا بشأن بعض الأدوية التي قد تتفاعل مع القهوة وتؤثر على فعاليتها أو تسبب آثارًا جانبية غير مرغوب فيها، لذا نوضح الأدوية التي لا يجب تناولها عند شرب القهوة.

أدوية لا تتناولها مع القهوة

هناك أدوية لا يجب تناولها عند شرب القهوة، ومنها مضادات الاكتئاب إذ يُمكن أن يؤدي تناول مضادات الاكتئاب مع القهوة إلى نتائج عكسية، منها انخفاض امتصاص الدواء، ما قد يؤدي إلى عدم تلقي المريض الجرعة الكاملة الموصوفة، وفقًا لما ذكره «موقع مايو كلينك».

المكملات الغذائية

وتعد الفيتامينات والمكملات الغذائية من الأدوية التي لا يجب تناولها عند شرب القهوة؛ لأنّ القهوة مدرّة للبول، ويمكن أن تؤدي إلى فقدان الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء مثل فيتامين ب، وفيتامين ج، عند تناولهما معًا.

دواء الغدة الدرقية

دواء الغدة الدرقية من الأدوية التي لا يُفضل تناولها مع القهوة، حيث وجدت دراسة نشرت من قبل المكتبة الوطنية للطب أنّ الكافيين الموجود في القهوة يتداخل مع دواء الغدة الدرقية، إذ يمكن أن يزيد من حركة الأمعاء، وتقلصات العضلات التي تنقل الطعام عبر الجهاز الهضمي.

وعلى الجانب الآخر، قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ مشروب القهوة أو الشاي من الممكن أن يحدثا العديد من التأثيرات في حالة تناوله مع الأدوية، إذ يعملان على الفشل العلاجي والتفاعلات السامة.

وتابع «بدران» بأنّ من الضروري الحذرعند تناول الأدوية التي تتفاعل بشكل كبير مع القهوة، مشيرًا إلى أنّ الاستهلاك الكثير من القهوة يؤثر بشكل كبير على امتصاص وتوزيع واستقلاب وإفراز العديد من الأدوية، ونصح بأنّه يجب على الأشخاص تجنب الاستخدام المتزامن للقهوة مع الأدوية التي لها تفاعل كبير مع القهوة.

وبجانب القهوة، لا يُفضل تناول الأدوية مع المشروبات الغازية، لأنّها تسبب أضرارًا عديدة منها التأثير على تركيزات بعض الأدوية المهدئة ومسكنات الألم والحرارة، وبعض هذه التفاعلات يمكن أن تكون سامة، وقد تسبب زيادة أو انخفاضا في مستويات بعض الأدوية.

وأشار «بدران» إلى أنّ تناول مضادات الاكتئاب مع المشروبات الغازية التي تحتوي على الكافيين ضار، ويبطل تأثير مضادات الاكتئاب بشكل مباشر أو يزيد القلق، وتناول الكافيين مع مضادات الاكتئاب يزيد من حدوث الآثار الجانبية.