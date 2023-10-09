ماذا يحدث للجسم عند تناول نفس الطعام يوميا؟.. مفاجأة كارثية

القاهرة - سمر حسين - صحة

يلعب الغذاء دورًا أساسيًا في تغذية خلايا جسم الإنسان، وهو ما يكون منبعه تنوع الطعام، إذ أنه من أهم الأمور التي تساعد خلايا الجسم على العمل بشكل طبيعي، فضلًا عن إمداد الجسم بالطاقة اللازمة، ولكن يوجد أشخاص يركزون على نوع معين من الطعام، فيأكلونه أكثر من مرة يوميًا أو في أوقات متقاربة، وهو ما قد يكون ضررًا للجسم، وهو ما نقدمه لكم من خلال «هُن»، لمعرفة ماذا يحدث للجسم عند تناول نفس الطعام يوميا؟.

ماذا يحدث للجسم عند تناول نفس الطعام يوميا؟

ومن جانبه، عبَّر عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، لـ«هُن»، أن تناول طعام متكررًا كل يوم وحده حتى إذا كان معززًا بالفيتامينات في عملية التمثيل الغذائي يجعل أجهزة الجسم لا تعمل بشكل صحيح، كما أن هناك تأثيرًا سلبيًا على عدد الجراثيم المعوية، والتي يؤدي نقصها إلى إضعاف جهاز المناعة، وزيادة السموم بداخل الجسم، وهو ما يحدث للجسم عند تناول نفس الطعام يوميا؟، كما أنه وفقًا لدراسة أجرتها كلية هارفارد للصحة العامة نشرت في المجلة الدولية لعلم الأوبئة، إن نسبة الوفيات كانت أعلى بين من لم يحرصوا على تنوع طعامهم.

تناول نفس الطعام يوميا

وأضاف «ناجي»، أن الأطعمة التي يتناولها الإنسان يجب أن تتوازن لتلبية جميع حاجات الجسم، وبالتالي فإن تكرار تناول الأطعمة ينعكس ضعفًا في الأداء إذ أنه ليس مجرد مصدر للطاقة، فالإنسان يحتاج للحفاظ على صحة جيدة وذلك ينعكس في تنويع طعامه بكميات صحية من الفيتامينات المختلفة، حتى لا يؤثر سلبًا على صحتهم العامة وحتى الصحة النفسية، وهو ما يحدث للجسم عند تناول نفس الطعام يوميا؟.

تكرار طعام غير صحي

وعبر أن تكرار الطعام في حد ذاته غير صحيح، أما إذا كان تكراره في شكل طعام غير صحي فهو أمر غير صحي بالمجمل، وانعكاساته تعتمد على نوعية الطعام الذي يتم تكراره، فإذا كان تكرار الأطعمة الصحية غير جائز، فتكرارها وهي غير صحية مضر بحد ذاته، ويهدد صحة الانسان بعدة نتائج سلبية أبرزها الأمراض ترتبط بالسمنة، وهناك دراسة أجريت على النساء اللواتي تناولن ما بين 16 و17 نوعاً من الأطعمة في الأسبوع، عشن لفترات أطول من النساء اللواتي كن يتناولن من 0 إلى 8 أنواع من الأطعمة الصحية في الأسبوع، مما يدل على أهمية تنويع الطعام.

أهمية التنوع في الطعام

نقدم لكم بعض الفوائد التي تحدث عند تنوع الأطعمة يوميًا:

- توازن الأطعمة يجب أن تكون في الوجبات بين الخضار والفواكه والمكسرات، والحبوب الكاملة ومشتقات الألبان والأجبان والأسماك وزيت الزيتون والأفوكادو، ويحتاج الجسم إلى مجموعة متنوعة من المغذيات الدقيقة حتى يعمل بشكل سليم.

- تنوع الأطعمة يعمل على التأثير في صحة الأمعاء مما يساعد على تعزيز الجهاز المناعي وهو جيد للهضم من أجل صحة الأمعاء.

- تمكن الأشخاص الذين تناولوا مجموعة أكبر من الفواكه والخضروات من إنقاص الوزن بشكل أسرع مقارنة بأولئك الذين تناولوا الطعام نفسه، يمكن أن يؤثر ويتداخل مع عمل وظائف الكبد.