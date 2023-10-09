متى تبدأ أعراض سن اليأس وكم تستمر؟.. احذري العلامات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تغيرات هرمونية عديدة يقابلها الإنسان عند بلوغ سن اليأس، مما يؤثر على الصحة الجسدية والحالة المزاجية الخاصة به، ولا يعرفون متى يبدأ سن اليأس وكم يستمر، وما الأعراض والتباعيات التي يلحق به، وما هو سن اليأس، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، متى تبدأ اعراض سن اليأس وكم تستمر؟.

متى تبدأ أعراض سن اليأس وكم تستمر؟

عبر وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، في حديثه لـ«هُن»، أن سن اليأس هو سن اليأس من الإنجاب وليس من الحياة، وذلك عند الرجل أو المرأة، ويترتب عليه بعض الأعراض النفسية: «سن اليأس ليس له سن محدد ممكن يبدأ من 40 سنة من متوسط العمر عند المرأة، وعند الرجال بيحدث بانخفاض في كثافة العضم مع زيادة الإعياء وبيرتبط بأزمة منتصف العمر، ومن الممكن أن يستمر ولكن عند تخفيف أعراضه لا يكون بنفس القوة».

أعراض سن اليأس

وأضاف «هندي»، أن سن اليأس له أعراض عديدة ترتبط بمتى تبدأ اعراض سن اليأس وكم تستمر؟ وهي كالتالي:

- اضطرابات النوم من أهم علامات سن اليأس.

- انخفاض مستويات هرمون الاستروجين يؤثر على الغشاء المخاطي.

- الآم المفاصل يزداد عند النساء اللاتي يعانين من الوزن الزائد.

- فرط التعرق.

- تقلبات المزاج.

- فرط الحساسية في الثديين، نتيجة للتغيرات في مستويات الاستروجين.

- الصداع النصفي يعانين من تفاقمه في سن اليأس عند المرأة.

- صعوبة في التركيز من أهم علامات سن اليأس، الدراسات تدعم أهمية هرمون الاستروجين في الأداء الإدراكي الأمثل.

- هشاشة العظام في أول سنتين من انقطاع الطمث وفي بداية سن اليأس تصاب المرأة بهشاشة العظام.

للرد حول متى تبدأ أعراض سن اليأس وكم تستمر؟، يلزم معرفة الأعراض.

علاج أعراض سن اليأس

نقدم عددًا من النصائح للحماية من الآثار المترتبة على سن اليأس:

- الحفاظ على الوزن المثالي والابتعاد عن البدانة.

- الحفاظ على ممارسة الرياضة باستمرار.

- الابتعاد عن التوتر والضغط النفسي والعصبي.

- الابتعاد عن الأكلات المليئة بالدهون.

- إجراء تحاليل نسبة الكالسيوم وفيتامين D بشكل مستمر.

أطعمة يجب تناولها عند سن اليأس

وقدم محمد عفيفي أخصائي التغذية العلاجية، لـ«هُن»، بعض الأطعمة التي يجب تناولها عند سن اليأس:

يجب زيادة تناول المنتجات المليئة بالكالسيوم وفيتامين D، خاصة منتجات الألبان، وتناول الأطعمة التي يجب تناولها في نظام الغذائي اللحوم، ويُسمح فقط بالبروتينات الخالية من الدهون لتجنب الإفراط في الدهون المشبعة التي جرى ربطها بزيادة الوزن.

تناول بعض الأطعمة من:

- سمك السالمون وديك رومي ودجاج قليل الدهن ولحوم البقر الخالية من الدهون والخضار، وخاصة الذي يحتوي على نسبة منخفضة من النشا، وعالية في مضادات الأكسدة المضادة للالتهابات.

- سبانخ.

- كوسة.

- طماطم.

- خيار.

-كرفس.

- بروكلي.

- قرنبيط.

- الفواكه ويُنصح بالفواكه التي تحتوي على نسبة منخفضة من السكر وغنية بمضادات الأكسدة من التوت والفراولة.

يسمح النظام الغذائي بالدهون غير المشبعة، وهي خيار صحي أكثر لأي شخص يحاول إنقاص الوزن من الأفوكادو وزيت الزيتون والمكسرات والبذور، لأنها توفر البروتين بالإضافة إلى الكربوهيدرات، وأثناء اتباع نظام جالفستون الغذائي، يجب تجنب الأطعمة المصنعة والأطعمة ذات السكريات المضافة.