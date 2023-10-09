"تظهر أثناء تناول الطعام".. علامة تشير إلى إصابتك بـ "قاتل صامت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يعد مرض السكري من النوع 2 خطيرًا، لأنه يمكن أن تصاب به لسنوات دون أن ظهور أي علامات مبكرة، لذا يسمى بـ "القاتل الصامت".

ومع ذلك، إذا تُرك دون علاج، فإنه يسبب ظهور علامات أقل شهرة، وذلك لأن مستويات السكر في الدم غير المنضبطة، تلحق الضرر بأجزاء مختلفة من الجسم مع مرور الوقت.

ويمكن أن تظهر إحدى هذه العلامات أثناء تناول الطعام، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

عندما يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم على نحو مستمر إلى إتلاف الأوعية الدموية الصغيرة التي تغذي الأعصاب، والتي تحمل الرسائل بين الدماغ وكل جزء من الجسم، فقد تواجه مجموعة من الأعراض غير العادية.

لذا فإن انخفاض القدرة على التعرق وعدم تحمل الحرارة أو التعرق المرتبط بتناول الطعام، وهو (حالة تتميز بالتعرق المفرط أثناء أو بعد تناول الطعام)، يعد علامة تحذيرية على تلف الأعصاب الناجم عن ارتفاع مستويات السكر في الدم، وهو ما يسمى بالاعتلال العصبي السكري.

- كيفية التقليل من هذه الأعراض؟

يساعد خفض مستويات السكر في الدم على تحسين أعراض الاعتلال العصبي، والتقليل من تطور تلف الأعصاب.

وهناك عدة أمور ضرورية للتحكم في مستويات السكر في الدم، وتشمل:

اتباع نظام غذائي صحي.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

التقليل من تناول الأطعمة الغنية الكربوهيدرات ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع مثل:

الأطعمة السكرية

المشروبات الغازية السكرية.

خبز أبيض.

البطاطا.

أرز أبيض.

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