احذر.. علامات جلدية أسفل الإبطين تنذر بمرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مرض السكري هو عدم إنتاج الجسم ما يكفي من هرمون الأنسولين، أو عدم تفاعل الجسم مع الإنسولين.

ويمكن أن تظهر علامات وأعراض مرض السكري في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك أسفل الإبطين.

من الضروري، إذا كنت مصابًا بمرض السكري، الذهاب للطبيب المختص في أقرب وقت ممكن، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

إحدى العلامات التحذيرية الرئيسية لمرض السكري هي ظهور حالة جلدية شائعة إلى حد ما، تُعرف باسم "الشواك الأسود"، يظهر على شكل جلد داكن وسميك ومخملي أسفل الإبط.عديد من مرضى السكري من حالة تعرف باسم (الشواك الأسود)، والتي تظهر على شكل "جلد داكن وسميك ومخملي" يُحيط تجاعيد الجلد.

كما أن الجلد المصاب له أيضًا رائحة ويسبب الحكة، كما يلاحظ بعض الأشخاص أيضًا علامات جلدية أو نتوءات صغيرة وناعمة في المنطقة المصابة.

إن أعراض مرض السكري غالبا ما تتطور تدريجيا، وقد لا تظهر دائما الأعراض في مرحلة مبكرة.

لذلك، من الضروري استشارة الطبيب إذا لاحظت وجود بقع داكنة من الجلد في أي مكان على جسمك.

والتحكم في مستويات السكر في الدم، وتقليل أعراض الشواك الأسود.

تشمل أعراض مرض السكري الشائعة الشعور بالتعب المزمن، والعطش الشديد والتبول أكثر من المعتاد.

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