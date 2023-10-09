إذا كنت من هذه الفئات.. احذر تناول "الكركديه" - يعرض صحتك للخطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكركديه من المشروبات المحببة لدى كثير من الأشخاص، وذلك لمذاقه المميز، واحتوائه على عديد من العناصر الغذائية.

ومع ذلك، فإن تناول الكركديه قد يكون خطيرًا بالنسبة لبعض الأشخاص.

في هذا التقرير، نذكر لكم الفئات التي يجب أن تتجنب تناول الكركديه، وفقًا لما ورد في موقعي "Verywellhealth"، و"Thehealthsite".

- الذين لديهم حساسية تجاه الكركديه:

يوصى هؤلاء المرضى بتجنب استهلاكه، لأنه يسبب رد فعل تحسسي لديهم.

- الأشخاص الحوامل:

يسبب الكركديه الإجهاض أو الولادة المبكرة.

- الأشخاص الذين يخضعون لعملية جراحية:

يخفض الكركديه مستويات السكر في الدم، الأمر الذي يُشكل خطورة على الأشخاص الذين يخضعون لعملية جراحية.

لكي تكون آمنًا، توقف عن استهلاكه قبل أسبوعين على الأقل من الجراحة.

- مرض السكري:

الكركديه مفيد لمرضى السكري، لأنه يساعد على خفض مستويات السكر في الدم، ولكن تأكد من أنه لا يتعارض مع أدوية مرض السكري.

إذا كنت تتناول الكركديه، تأكد من تعديل جرعات الدواء وفقًا لذلك.

مرضى ضغط الدم:

إذا كنت تعاني بالفعل من انخفاض ضغط الدم، فلا تتناول الكركديه لأنه يتسبب في انخفاضه عن المعدل الطبيعي، ما يؤدي إلى مشكلات صحية.

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