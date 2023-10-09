حكاية أول «تاتو» لأحمد الفيشاوي بعد ظهوره دون وشم.. «شيرين رضا السبب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، أثار الفنان أحمد الفيشاوي موجة واسعة من الجدل بعد ظهوره وهو يزيل رسومات التاتو على جسده، وذلك على غير عادته، لتصوير فيلمه الجديد «عادل مش عادل»، وهو ما أثار تساؤل الجمهور لحبه الشديد لرسم التاتو، وبالفعل ظهر متحدثًا في كثير من اللقاءات التليفزيونية عنه، وهو ما نقدمه لكم من خلال «هُن».

ماذا قال أحمد الفيشاوي عن إزالة رسوم التاتو؟

كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن أول تاتو وضعه، خلال لقاء له في برنامج «الليلة دي»، على شاشة قناة «سي بي سي»: «أول تاتو كان في رجلي، والموضوع إدمان وبستمتع برسم التاتو، هو مرض نفسي تقريبًا، لأني بقرر في دقيقة أعمل تاتو، والرسمة بتكون بقى لها سنين في خيالي، مش عاوز أمسح أي حاجة أنا هموت بيهم».

أول تاتو رسمه أحمد الفيشاوي

وفي لقاء آخر له، كشف الفنان أحمد الفيشاوي، أن شيرين رضا هي السبب الرئيسي في حبه لرسم التاتو، إذ كان أول رسمة للتاتو كانت برسمة على جسده على شكل حرف S، والفنانة سمية الألفي، ليست المقصودة، لأنها كانت دومًا والدته تقول له بلاش ترسم تاتو على وشك: «ممكن أرسم نظارات على خدي أو أي شكل، ألم رسم التاتو مرتبط بالمكان المرسوم فيه، كل ما اقترب الرسم من العظام كان الألم شديد».

أحمد الفيشاوي وإزالة التاتو

كان أجدد ظهور له على غير عادته دون أي ظهور للوشم على جسده، من كواليس تصوير فيلمه الجديد «عادل مش عادل»، ومن قبل نشرت صورة للفنان أحمد الفيشاوي برفقة السيناريست معتز فتيحة من كواليس فيلم «ريتسا» وظهر خلالها أحمد الفيشاوي دون «التاتوهات» التي اشتهر بها في السنوات الماضية.

خطورة رسم التاتو

ومن جانبها، عبَّرت إيمان سند، أخصائية الجلدية، لـ«هُن»، عن الوشم والتاتو وخطورته على الجلد:

- الوشم خطر كبير يسبب العدوى البكتيرية والفيروسية.

- يمكن أن تؤدي للإصابة بسرطان الجلد، والسرطان له أنواع كثيرة، يمكن أن يكون سطحيًا ويمكن أن يتغلغل وصولًا للعقد الليمفاوية.

- الأحبار والصبغات التي تستخدم في الوشم والتاتو، معظمها غير مرخص من وزارة الصحة وتكون الصبغات غير طبية، وتسبب مشاكل كثيرة جدًا وخلايا سرطانية تحت الجلد.

- عند وجود التهابات متكررة أو هرش أو تكون القشرة على الجلد أو تكون تقيحات وقرح صغيرة أو التهابات متكررة على مكان التاتو.

- يجب استشارة طبيب التجميل لتخصصه في علاج سرطان الجلد، لأن بتتكون خلايا سرطانية في خلايا الوجه، وستصل للخلايا الليمفاوية.

- يمكن استخدام الوشم الطبي ولكن يحذر من عمل الوشم في أماكن غير مرخصة.

كيف يمكن إزالة الوشم؟

وأضافت أنه يمر ضوء الليزر عبر الجلد ويستهدف الحبر الموجود في الوشم، ويتسبب في تكسير الحبر إلى جزيئات صغيرة، ويقضي عليها بشكل طبيعي بمرور الوقت، ويتم إزالة الوشوم ذات الألوان الداكنة كالأسود والأخضر، أسرع من الرسومات فاتحة اللون بالقرمزي وعدد الجلسات يحتاج من 6 إلى 8 جلسات لإزالة الوشم تمامًا، وتختلف عدد العلاجات من شخص إلى آخر على حسب حجم الوشم والألوان المستخدمة ونوع البشرة، وعادة ما تستغرق المرسومة أسفل الساقين أو الكاحلين، وقتا أطول للشفاء.