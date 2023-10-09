طرق التخلص من آلام القولون.. «موجودة في كل منزل»

القاهرة - سمر حسين - صحة

آلام القولون العصبي مشكلة يعاني منها العديد من الأشخاص، حيث عادة يعاني الشخص من آلام تشنجية في أسفل البطن، كما أنه يسبب مجموعة من الأعراض المعوية المختلفة، إذ يشعر الشخص بعدم الارتياح وبآلام في المعدة، الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن الطرق التي تساعد على تخفيف هذا الألم.

أسباب تؤدي إلى ألم في القولون العصبي

أسباب عديدة تؤدي إلى حدوث ألم في القولون العصبي، من ضمنها الإفراط في تناول الطعام والنوم مباشرة بعد تناول الوجبات وأيضا ممارسة الرياضة مباشرة بعد تناول الطعام، بالإضافة إلى التقلصات العضلية في الأمعاء والمشكلات الموجود في الجهاز العصبي وذلك وفقا لما ذكرته هيئة الدواء المصرية عبر موقعها الرسمي.

توجد طرق منزلية بسيطة تساعد في علاج ألم القولون، وذلك من خلال الالتزام بنظام غذائي، وممارسة الرياضة بشكل منتظم، والحرص على تناول الألياف، والراحة والاسترخاء في الحالات البسيطة، وعلى الرغم من ذلك إلا أن هناك بعض الحالات التي تحتاج لزيارة طبيب مختص، وذلك في الحالات الشديدة، للحصول على الأدوية اللازمة، مثل مسكنات الألم، ومكملات الألياف الغذائية.

أطعمة تقلل من ألم القولون

ومن ضمن الأطعمة الطبيعية التي تساعد على تخفيف ألم القولون الزبادي، إذ يجب الحرص على تناوله بشكل مستمر، خاصة للأشخاص الذين يعانون من الحموضة وتزداد لديهم بعد تناول طعام معين، وذلك وفقا لما ذكرته الدكتورة مروة شعير، استشاري التغذية العلاجية.

وتابعت أن من ضمن الأطعمة التي تساعد على تهدئة القولون الجبن قليلة الملح وينصح بتناولها بكل مستمر خاصة على وجبتي الإفطار والعشاء، ويفضل أن تكون من الأنواع قليلة الملح أو لا تحتوي ملح تماما، لأنها تعمل على تهدئة القولون بشكل كبير، ويجب الابتعاد قدر الإمكان عن الجبن الدسمة خاصة ذات ملوحة مرتفعة.

ويمكن تناول المكسرات، مثل اللوز والجوز لأنها تساعد على التخلص من آلام القولون باعتبارهما مصدرًا رائعًا للألياف والبروتين، وأيضًا الشوفان، لأنه عنصرا مهما لإمداد الجسم بالألياف التي يحتاجها القولون للتخلص من الإمساك.

مشروبات تخفف من آلام القولون

بجانب الأطعمة، يوجد بعض المشروبات التي تساعد على تخفيف ألم القولون، منها شرب الماء، يعد من أفضل المشروبات التي يجب الاعتماد عليها من أجل عملية تطهير القولون، وذلك لأن شرب الكثير منه بمقدار لا يقل عن 10 إلى 12 كوبًا في اليوم يمنح الجسم الترطيب الذي يحتاجه.

يعد عصير التفاح من المشروبات التي تساعد على تخفيف آلام القولون العصبي، لأنه يعمل على المساهمة في تنظيف القولون، كما يمكن أن يقوم بعملية تكسير السموم وتحسين الكبد، وأيضا عصير الليمون لأنه يحتوي على كمية عالية من الخصائص المضادة للأكسدة، بالتالي يمكن استخدامه لتطهير القولون، بالإضافة إلى عصائر الخضروات الطازجة، وعصير الأناناس، وعصير الأفوكادو.

أطعمة تزيد من ألم القولون

وحددت وزارة الصحة والسكان، بعض الأطعمة التي يجب على المواطنين الابتعاد عنها للتخلص من آلام القولون وتشمل البعد عن الأطعمة المقلية، والأطعمة المصنعة، والأطعمة التى تحتوي على نسبة عالية من البروتين.

أعراض تدل على الإصابة بالقولون

وهناك العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة بالقولون وفقا لما ذكرته وزارة الصحة ومنها:

- فقدان الوزن بشكل ملحوظ.

- الإسهال الشديد خلال فترة الليل.

- التقيؤ الشديد.

- عدم القدرة على البلع.

- الإصابة بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد

- الملازم للقولون العصبي.

- وجود نزيف في المستقيم

- الإصابة بالألم المستمر.