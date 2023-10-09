سلوكه غير طبيعي.. طرد رجل من طائرة واحتفال الركاب لهذا السبب "فيديو وصور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تعرض رجل إلى الطرد من طائرة تابعة لشركة "ريان إير"، بينما كان الركاب يحتفلون بعد أن تسبب سلوكه الغريب في تحويل الطائرة عن طريقها من ليفربول في لندن إلى إيبيزا.

ووفقا لصحيفة dailystar ، هبطت طائرة تابعة لشركة "ريان إير"، اضطراريا في فرنسا، بعد أن أدى سلوك أحد الركاب إلى إخراجه من الطائرة.

الطائرة البوينج 737، كانت متجهة من ليفربول إلى إيبيزا، وبقيت في الهواء لمدة ساعة تقريبا قبل أن تهبط في بوردو بفرنسا، وذلك بعد أن أظهر رجل مخمورا سلوكا غير عادي، قبل أن يفقد وعيه في مقعده.

وعلى موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، انتشر مقطع فيديو يظهر الرجل الذي أخرجه ضباط الشرطة من الطائرة، حيث بدا مخمورا، ويكافح من أجل الوقوف والمشي، بينما يرشده ثلاثة من ضباط الشرطة نحو باب الطائرة.

وفي الوقت نفسه، يمكن رؤية الركاب الآخرين يحتفلون بالتصفيق والهتافات أثناء اصطحاب الرجل إلى خارج الطائرة.

الفيديو تم نشره مع تسمية توضيحية جاء فيها: "رحلة ريان إير، من ليفربول إلى إيبيزا، تم تحويلها إلى مدنية بوردو الفرنسية.. لا تتعاطوا المخدرات".

وبعد طرد الراكب، واصلت الطائرة رحلتها إلى إيبيزا، وأكدت شركة ريان إير، أن سبب تحويل مسار الرحلة أحد الركاب.

اقرأ أيضًا:

مضيفة طيران تمنع زوجين من صعود طائرة.. والسبب غير متوقع

رجل يضع ثعبانا ساما في فمه.. لن تتوقع ما حدث (فيديو)

سيدة أمريكية تُفصل من عملها بسبب سلوكها على متن قطار.. ماذا حدث؟

مستشفى بريطاني يسعى لأخذ حكم قضائي لإنهاء حياة رضيعة.. لماذا؟

أضواء خادعة.. رجال إطفاء بنيويورك يسارعون لإخماد حريق منزل فوجدوا مفاجأة