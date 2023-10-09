علامات تكشف وجود حشرة بق الفراش في منزلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

قد تكون الإصابة ببق الفراش بمثابة كوابيس، ولكنها أكثر شيوعًا بكثير مما يعتقد الكثيرون وخصوصًا في دولة باريس، وأول مؤشر رئيسي على وجود هذه المخلوقات المزعجة في منزلك هو لدغات ذات مظهر غير عادي، لونه بني محمر.

وبق الفراش عبارة عن حشرات طفيلية ذات لون بني محمر، ويبلغ حجمها حجم بذرة التفاح، وتميل هذه المخلوقات الصغيرة السيئة إلى التجمع في شقوق، والألواح الخشب، وإطارات السرير و أشياء أخرى حول السرير، مما يجعل من الصعب للغاية اكتشافها بنفسك.

مدة بقاء بق الفراش على قيد الحياة

يعيش لمدة تتراوح من أربعة إلى ستة أشهر، ويقضي فترة طويلة دون طعام، مما يجعل التخلص منه صعبًا للغاية، كما أنه يعض الجلد المكشوف ليتغذى على الدم، وهي طريقة مؤكدة لمعرفة إصابتك.

أين يسكن بق الفراش؟

ينتشر في غرف الفنادق القديمة، والقطارات، والملابس القديمة والأثاث المستعمل، وهي أيضًا طرق لجلب غزو بق الفراش إلى منزلك.

كيف تبدو لسعة حشرات السرير؟

1- تميل إلى أن تكون حمراء، مع وجود بقعة داكنة في المنتصف ولون أحمر وردي فاتح حول الحواف.

2- يشعرون بالحكة.

3- من المحتمل أن تحصل على بضع لدغات قريبة من بعضها البعض في خط أو مجموعة.

كيف تعرف أنك تعرضت لعضة بق الفراش؟

وفقا لموقع مكافحة الحشرات Termini x، هناك أربعة أعراض رئيسية أخرى مرتبطة بلدغات بق الفراش ووجوده بمنزلك

وهم:

كدمات حمراء مرتفعة.

حرقان وحكة.

طفح جلدي ناتج عن لدغة بق الفراش.

خطوط مستقيمة من لدغات متعددة.

يذكر أن لا يعاني بعض الأشخاص من أي رد فعل تجاه لدغات بق الفراش، بينما يعاني البعض الآخر من رد فعل تحسسي يمكن أن يشمل حكة شديدة أو ظهور بثور أو خلايا النحل.

طرق العلاج المنزلية:

كما توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية بوضع قطعة قماش مبللة باردة على اللدغات لتقليل التورم في المنطقة.

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