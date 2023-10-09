أعراضهما متشابهة.. إليك الفرق بين البواسير وسرطان القولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل :

تتشابه أعراض البواسير مع العلامات المنذرة بسرطان القولون والمستقيم، ما يجعل من الصعب التفرقة بينهما إلا عن طريق الفحوصات والتحاليل الطبية.

لذا في السطور التالية سوف نتعرف على الفرق بين البواسير و سرطان المستقيم، وذلك وفقًا لما ذكره موقع medicalnewstoday.

الأعراض المتشابهة بين البواسير وسرطان القولون

يشترك سرطان القولون مع البواسير في العديد من الأعراض، مثل حرقان المستقيم وظهور دم في البراز وألم المعدة.

وعليه، يحرص الطبيب على إخضاع المريض لمجموعة من الاختبارات الطبية، مثل الفحص السريري وتنظير القولون وتحليل البراز وتحليل خزعة من كتلة الشرج.

الفرق بين البواسير وسرطان القولون

البواسير عبارة عن انتفاخ يحدث للأوردة داخل المستقيم، مما يؤدي إلى بروز جزء منها بالقرب من فتحة الشرج، عادةً ما تكون ملتهبة ومثيرة للحكة والألم، وقد يصاحبها النزيف.

بينما سرطان القولون، لا يؤدي إلى ظهور كتلة أو نتوءات في فتحة الشرج، بل تظهر داخل المستقيم.

وتصبح الأعراض علامة مؤكدة على الإصابة بالبواسير، إذا كان المريض تتوافر لديه العوامل التالية:

- حامل.

- يعاني من الإمساك.

- لديه تاريخ عائلي لصعوبة التبرز.

- لديه تاريخ عائلي للبواسير.

- السمنة.

- عدم تناول الألياف.

وغالبًا ما تتحسن أعراض البواسير مع العلاج المنزلي وتناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف واستعمال الكريمات.

في المقابل، إذا كان المريض يعاني من نفس الأعراض مصحوبة بفقدان الوزن والشعور بحاجة لاستخدام الحمام لا يزول بعد التبرز والغثيان واضطراب حركة الأمعاء، فهناك احتمال أن يكون مصابًا بسرطان القولون، خاصةً إذا كان:

- أكثر من 50 عامًا.

- لديه تاريخ عائلي للسرطان.

- مدخن.

- لديه تاريخ عائلي لفيروس الورم الحليمي البشري.

- تعرض لإصابات مزمنة في فتحة الشرج.

- يتناول الأطعمة الدسمة.

- يتناول المشروبات الكحولية.

ويتمثل علاج سرطان القولون في العلاج الكيماوي أو الإشعاعي، وقد يحتاج بعض المرضى إلى التدخل الجراحي، لاستئصال الورم أو إزالة الأمعاء بشكل جزئي أو كلي.

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