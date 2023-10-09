تعرفي على تطعيمات المدارس وموانع الحصول عليها.. «حسب السن والمرحلة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع انطلاق العام الدراسي كل عام، تتساءل الأمهات حول التطعيمات التي يجب أن يتناولها أبناؤها خلال الفصل الدراسي، وذلك للوقاية من الأمراض المختلفة، الأمر الذي دفع وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لإطلاق حملات للتطعيم السحائي والثنائي بالمدارس على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك لرفع الحالة المناعية للطلاب وحمايتهم من انتشار الفيروسات.

بدء التطعيمات بجميع محافظات الجمهورية

التطعيمات تستهدف جميع المدارس بكل المحافظات سواء في الريف أو الحضر من خلال فرق طبية متخصصة داخل المدارس والحضانات وهي آمنة تماما على صحة الأطفال ولا تسبب أي مضاعفات، وبدأت بالفعل مدارس محافظات الدقهلية والشرقية في تطعيم الطلاب، وفق وزارة الصحة والسكان، إذ يتناول الأطفال تطعيمات مختلفة للوقاية من الأمراض والفيروسات.

التطعيمات حسب الصف والمرحلة

الصف الأول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الأول الثانوي، هي الصفوف الدراسية المستهدفة بتطعيم الالتهاب السحائي، والصفوف الثاني والرابع الابتدائي، مستهدفين بتطعيم الثنائي.

بدء التطعيمات بالمحافظات

وأعلنت المحافظات من بينها محافظة الدقهلية عن تطعيم 335 ألف طالب ضد الالتهاب السحائي والثنائي، بالتزامن مع إطلاق محافظة البحيرة فعاليات التطعيمات ضد الأمراض الآتية: السحائي الوبائي من خلال حقنة تطعيم السحائي بالكتف لأعمار الصف الأول حضانة والأول ابتدائي والأول إعدادي والأول ثانوي، ومرض الدفتريا ومرض التيتانوس من خلال حقنة تطعيم بالكتف لأعمار الصف الثاني الابتدائي والرابع الابتدائي، بحسب ما ذكر الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة.

أهمية الحصول على تطعيم الالتهاب السحائي

الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أكد في حديثه لـ«الوطن»، أن الالتهاب السحائي في الأطفال من الأمراض الخطيرة جدًا التي تؤدي إلى الوفاة، مشيدا بجهود الدولة في تطعيم طلاب المدارس ضد الالتهاب السحائي، كونه سيساهم بصورة كبيرة في تقليل نسب من الوفيات نتيجة هذا المرض الخطير.

خطورة الالتهاب السحائي

الالتهاب السحائي له مضاعفات خطيرة كونه يصيب الجهاز العصبي والمخ، ويؤدي إلى حدوث التهاب في الأغشية السحائية للمخ، وقد يؤدي إلى حدوث إعاقة أو الوفاة، لافتا إلى أهمية وضرورة الوقاية من مرض الالتهاب السحائي، بحسب «الحداد»

أهمية الحصول على تطعيم الثنائي

مرض الثنائي يتشابه مع مرض الالتهاب السحائي كونه من الأمراض الخطيرة التي قد تؤدي للوفاة، وفق رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، حيث أشار إلى أن أهمية وجود جرعة تنشيطية وتحفيزية في هذه المرحلة العمرية لتقليل نسب الإصابة والوفيات.

طلاب ممنوعون من الحصول على اللقاح

تحذيرات كثيرة أطلقها «الحداد»، للطلاب وأولياء الأمور خاصة الطلاب الذين سبق وظهر لهم أعراض حساسية من اللقاح على تطعيمات والثنائي والالتهاب السحائي، كما يمنع من أخذ اللقاح الطلاب الذين حصلوا على علاجات تتضمن كميات كبيرة من الكورتيزون خلال الفترة القريبة الماضية.