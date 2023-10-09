المسخن الفلسطيني بخطوات سهلة ومكونات من بيتك.. «السر في التتبيلة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

المسخن الفلسطيني من أشهر الوجبات، وهو عبارة عن طبق من الدجاج المشوي المطبوخ مع البصل والسماق والزعفران مع حبوب الصنوبر وزيت الزيتون، ويتم تقديمه مع الخبز، وقدم شيفات «سي بي سي سفرة» أطباقًا متنوعة من المسخن بطريقة سهلة وسريعة من خلال برامجهم، والتي نقدمها لكم من خلال «هُن»، على خُطى بعض الشيفات.

المسخن الفلسطيني

المسخن الفلسطيني على خُطى الشيف غادة جميل، من خلال برنامجها «اتفضلوا عندنا»، طريقة التحضير:

المقادير:

- دجاج مقطع أرباع.

- زيت زيتون.

- بصل شرائح.

- نصف كوب سماق.

- ملح وفلفل.

- حبهان مطحون.

- ماء.

- خبز.

للتزيين:

- لوز محمر.

- بقدونس مفروم.

طريقة تحضير مسخن فلسطيني:

- لتحضير المسخن الفلسطيني ضعي في قدر على نار عالية توضع قطع الدجاج وحبة بصل وملح وفلفل وبهارات وكمون وملعقة كبيرة زيت زيتون ويقلب جيدًا.

- أضيفي الماء المغلي واتركي الدجاج على نار عالية مدة 30 دقيقة.

- على نار هادئة ضعي زيت الزيتون والبصل.

- أضيفي قطع الدجاج إلى البصل والزيت وقلبي جيدًا واتركي الخليط لمدة عشر دقائق حتى يتشرب الدجاج نكهة البصل والزيت ثم يرفع عن النار.

- في صينة غير لاصقة يوضع الدجاج ثم اسكبي عصير الليمون ويدخل الفرن ليتحمر ثم يوضع جانبا.

- ضعي كوبا من مرق الدجاج المغلي إلى قدر البصل.

- حضري أرغفة الخبز وتغمر بداخل قدر البصل.

- عند التقديم توضع الأرغفة ويوضع فوق كل رغيف البصل ويرش السماق وتوضع قطع الدجاج واللوز أو صنوبر وتكرر على بقية الأرغفة.

المسخن الفلسطيني للشيف شربيني

قدم الشيف الشربيني، المسخن الفلسطيني عبر برنامجه «الشيف»، طريقة تحضير دجاج مسخن بطعم مميز ولذيذ، وكانت المقادير كالتالي:

المقادير:

- دجاجة.

- خبز بلدي.

- طماطم.

- عصير ليمون.

- زعتر طازج.

- سماق.

- بصل.

- ثوم.

- فلفل ألوان.

- جزر.

- كرفس.

- حبهان.

- ورق لورا.

طريقة التحضير:

- ضعي الدجاج في قدر عميق وغمره في الماء، ووضع القدر على درجة حرارة متوسطة إلى أن يغلي الدجاج.

- أضيفي كلا من الفلفل، الملح، البصل، القرفة، الهيل وورق الغار، وترك الدجاج على النار لمدّة ثلاثين دقيقة إلى أن ينضج.

- ضعي البصل في قدر متوسط الحجم، ووضع القدر على درجة حرارة متوسطة، وقلبي البصل لمدّة دقيقتين.

- أضيفي الزيت وتغطية القدر وترك البصل يطهى لمدّة عشرين دقيقة، ثمّ إضافة كلٍّ من: السماق، الملح والفلفل.

ضعي الدجاج في الصينية ثمّ مسح الدجاج بكمية وفيرة من زيت البصل باستعمال فرشاة عريضة، ثمّ وضع الصينية تحت الشواية إلى أن يتم تحمير الدجاج.

طريقة عمل المسخن الفلسطيني

غادة التلي، حضرت رول المسخن على طريقتها الخاصة واستخدمت خبر التورتيلا لتعطيه مذاق مميز ومختلف من خلال برنامجها «زعفران وفانيلا»:

المقادير:

- 4 صدور دجاج مسلوقة.

- بصل شرائح.

- ربع كوب زيت زيتون.

- ملعقة كبيرة بهارات.

- رشة جوزة الطيب.

- ملح وفلفل.

- ملعقة كبيرة سماق.

- خبز تورتيلا.

- زيت زيتون لدهن الوجه.

- 3 علب زبادي.

- ملعقة كبيرة عصير ليمون.

- ملح.

- سماق.

- بقدونس مفروم.

طريقة التحضير:

- اسلقي الدجاج مع ورق الغار والهيل والملح والفلفل والتوابل.

- حضري تتبيلة الدجاج من زيت الزيتون والليمون والسماق والبهارات والتوابل.

- ادهني الدجاج بالتتبيلة بعد السلق ثم يوضع في الفرن لمدة 20 دقيقة.

- قطعي الـ5 بصلات إلى شرائح ثم تشوح في زيت الزيتون والملح والفلفل والسماق حتى تذبل.

- قسمي الكمية إلى نصفين ثم يضاف مرقة الدجاج والسماق والتوابل ويغمر الخبز بمرقة البصل.

- ضعي الخبز فوقه البصل المشوح طبقات ثم يضاف الدجاج وتوضع في الفرن حسب الرغبة