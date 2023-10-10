قبل بدء التمرين.. فحوصات طبية عليك إجراؤها

محمد اسماعيل - القاهرة - ممارسة الرياضة من أفضل الطرق للحفاظ على الصحة العامة، ولكن هل تعلم أن قبل البدء في أي تمرين، من الضروري إجراء بعض الفحوصات الطبية، للتأكد من أنك في حالة صحية جيدة لتتحمل المجهود البدني.

في هذا التقرير، نذكر لكم أهم الفحوصات الطبية التي يجب إجراؤها قبل بدء التمرين في صالة رياضية، وفقًا لموقع "تايمز أوف إنديا".

- اختبار ضغط الدم

تأكد من أن قراءاتك أقل من 130/80 ملم زئبق قبل البدء في روتين اللياقة البدنية الخاص بك.

- سكر الدم

يجب أن تكون مستويات السكر في الدم قبل الوجبة أقل من 100 ملجم/ ديسيلتر للتأكد من أنك لا تعاني من السكر.

- الهيموجلوبين السكري

المعدل الطبيعي 5.6%، في حين أن أي مستوى أعلى من 6.5 يندرج تحت فئة مرض السكري.

- مستوى الدهون

يجب أن يكون مستوى الدهون أقل من 100، والدهون الثلاثية أقل من 150، والكوليسترول الإجمالي أقل من 200.

- تخطيط القلب الكهربي

تخطيط القلب مفيد في الكشف عن إيقاعات القلب غير الطبيعية.

- مخطط صدى القلب

يساعد في تحديد اعتلال عضلة القلب الضخامي (HCM)، وهو أحد الأسباب الشائعة للسكتة القلبية المفاجئة بين الرياضيين الشباب.

- فيتامين د

يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بكسور الإجهاد وتشظي قصبة الساق والحالات المماثلة، لذا يُنصح بالحصول على كميات كافية من هذا الفيتامين قبل البدء بروتين التمرين إن كنت تعاني من نقص فيه.

- الهيموجلوبين

انخفاض الهيموجلوبين الذي يؤدي إلى فقر الدم، يمكن أن يقلل من الكفاءة والأداء أثناء التمرين.

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