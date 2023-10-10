الجوز.. يقي القلب مع التقدم في العمر

محمد اسماعيل - القاهرة - مع التقدم في العمر، تزداد مخاطر الإصابة بأمراض القلب المزمنة، ولكن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في حماية القلب، ولعل أبرزها الجوز.

في السطور التالية، نقدم لكم فوائد تناول الجوز لصحة القلب، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

أشارت دراسة حديثة إلى أن تناول الجوز بشكل منتظم يساعد على الوقاية من أمراض القلب مع التقدم في العمر، وذلك لاحتوائه على مزيج من أوميجا 3 الأساسية النباتية والبروتين والألياف ومضادات الأكسدة والمعادن وفيتامينات ب.

وهذا المكون الغذائي يمكن أن يحمي قلبك مع تقدمك في العمر، وفقاً لدراسة تطور مخاطر الشريان التاجي لدى الشباب البالغين.

وبحثت الدراسة، التي تم دعمها جزئياً من قبل لجنة كاليفورنيا للجوز، في بيانات 3023 رجلاً وامرأة من السود والبيض يتمتعون بصحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً.

وتم أخذ تاريخ النظام الغذائي المبلغ عنه ذاتياً ثلاث مرات طوال فترة الدراسة.

بالإضافة إلى ذلك، تم أخذ القياسات الجسدية والسريرية في اختبارات متعددة امتدت على مدى 30 عاماً.

وتم تقسيم المشاركين إلى 3 مجموعات بناءً على استهلاكهم للجوز: مستهلكو الجوز، ومستهلكو المكسرات الأخرى، والأشخاص الذين لا يتناولون المكسرات.

وأظهرت البيانات أن حوالي 352 من المشاركين في الدراسة تناولوا وجبات خفيفة صحية للقلب من المكسرات، فضلا عن ذلك، تناول المشاركون في المتوسط 21 جراماً فقط من الجوز يومياً.

ومع ذلك، حتى هذه الكمية الصغيرة تم ربطها بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما أفادت الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا الجوز كان لديهم مؤشر كتلة جسم أقل، ومحيط الخصر أقل، مع انخفاض ضغط الدم وانخفاض مستويات الدهون في الدم.

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