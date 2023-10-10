كيف تحمي رضيعك أثناء النوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

نوم الرضيع من الأمور التي تهتم بها كثير من الأمهات، حيث أن النوم الآمن يساهم في تعزيز صحته وسلامته.

وأوصت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين بأن ينام الطفل الرضيع خلال العام الأول من عمره في سرير خاص به في غرفة نوم الوالدين، كي يتمتع بالأمان أثناء النوم، حيث يحول ذلك دون تعرضه لخطر الاختناق في حال النوم في نفس سرير الوالدين.

وأوضحت الرابطة أن سرير الطفل يجب أن يحتوي على سطح استلقاء بأبعاد لا تقل عن 70 × 140 سم، مع مراعاة ألا تقل المسافة بين المرتبة والحافة العلوية للسرير عن 60 سم.

كما يجب ألا تزيد المسافة بين قضبان السرير عن 6.5 سم، كي لا ينحصر الطفل أو يتمكن من الانزلاق.

فضلا عن، من الضروري أن تكون كل الحواف والأركان مستديرة للحيلولة دون تعرض الرضيع للإصابة، ولهذا السبب يراعى أيضاً ألا يحتوي السرير على أية أشياء بارزة.

ولتجنب خطر الاختناق يجب عدم استخدام أية أغطية، وأن يخلو السرير من أي وسادات أو دمى قماشية.

ومن المهم أيضاً أن تكون درجة حرارة الغرفة مناسبة، بحيث لا تكون دافئة للغاية أو باردة جداً.

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