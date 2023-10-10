طريقة عمل البلوبيف بالبيض بخطوات سهلة وبسيطة.. وجبة متكاملة لأطفالك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البيض بالبسطرمة أو الخضار أو الزيتون، طرق مختلفة لتحضير الوجبة الأحب للأطفال خاصة عند الذهاب إلى المدرسة، إذ تعد طعاما متكاملا يحتوي على البروتينات والعناصر الغذائية التي يحتاج إلى الطالب لزيادة تركيزه وتحصيله الدراسي، ومن أبرز طرق تحضيرها دمجها مع البلوبيف، وتحاول بعض الأمهات وربات البيوت معرفة طريقة عمل البلوبيف بالبيض، ويفضل عمل الأول منزليا حتى يكون خاليا من المواد الحافظة.

ووفق ما أوضحت الشيف هالة فهمي، يستعرض «هن» في التقرير التالي، طريقة عمل البلوبيف بالبيض، بخطوات سهلة وبسيطة وغير مكلفة.

مقادير البلوبيف بالبيض

بلوبيف.

بيض.

ملح.

فلفل أسود.

سمن أو زبد أو زيت.

مكعبات من البصل.

طريقة عمل البلوبيف بالبيض

- توضع «الطاسة» على النار حتى تسخن جيدًا، ويضاف إليها كمية من السمنة حتى تذوب، ثم يوضع البصل حتى يأخذ لونا أصفرا ذهبيا، وتضاف الطماطم، وبعد دقيقتين، يوضع البيض بعد خلطه بالبلوبيف الجاهز.

طريقة عمل البلوبيف في المنزل

- 1000 جرام من اللحم المفروم، مضافًا إليه نسبة من الدهون بنحو نصف كيلو.

- بصلتان كبيرتان.

- حبة بنجر مقشرة (اختياري).

- ملعقتان كبيرتان من الجيلاتين نباتي.

- 4 ملاعق كبيرة من الماء الفاتر.

- 10 فصوص من ثوم.

- مكعبان من مرق اللحم.

خطوات عمل البلوبيف في المنزل

- وضع 4 ملاعق كبيرة من الماء على الجيلاتين البودر، ثم خفقهما جيدًا حتى يذوبا تمامًا.

- تشكيل اللحم المفروم إلى كور متوسطة حتى تصبح متماسكة، ثم وضعها في إناء صغير، مملوء بكمية من المياه المغلية على نار متوسط، وتركها لفترة حتى ينضج اللحم تمامًا، مع البصل والثوم والبنجر.

- بعد 10 دقائق، من وضعها على النار والتأكد من نضج اللحمة المفرومة، يجري إخراجها من المياه المغلية، وتركها لمدة ربع ساعة حتى تبرد تمامًا.

- يُحضر خليط الجيلاتين، ويضاف إليه كوب من المرق، والبصل والبنجر ولون الطعام، ثم يوضع في محضر الطعام مع كرات اللحم، وطحنهما جيدًا، ثم وضع الخليط في علبة مستطيلة أو مربعة، وإغلاقها جيدًا ثم وضعها بالثلاجة أو الفريزر، لمدة ليلة كاملة حتى يتماسك، ويستخدم بعد ذلك في تحضير الوصفات، التي من بينها البلوبيف بالبيض.

مقادير وصفة البلوبيف بقطع اللحم

كيلو من اللحم كندوز.

4 ملاعق كبيرة من اللية.

لتران من المياه.

6 حبات من الحبهان الصحيح.

4 حزم من الكزبرة الخضراء.

4 أوراق لورا.

4 ملاعق صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

3 معالق كبيرة من الملح.

مياه ساخنة.

ثمرة من البنجر.

بصلتان مقطعتان قطع صغيرة.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

4 فصوص ثوم كبيرة.

4 ملاعق من البقسماط الناعم.

ملعقة من البهارات العشرة المتنوعة.

كوب من ماء سلق اللحم.

بهارات اللحم.

طريقة إعداد البلوبيف بقطع اللحم

- سلق اللحم مع فصوص الثوم، وكمية بسيطة من الفلفل الأسود والملح.

- بعد السلق، يضاف إليها البقسماط الناعم والبهارات العشرة في وعاء عميق، مع قطع البصل الصغيرة وحبة البنجر والفلفل الأسود والملح.

- يوضع الخليط على نار هادئة حتى يصبح لونه أحمر.

- فرم قطع اللحم واللية، ثم وضع الخليط الأحمر معهما للحصول على بلوبيف متماسك.

- إضافة ملعقتين من البقسماط الناعم والفلفل الأسمر والملح وبهارات اللحم.