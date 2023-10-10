أساسيات خزانة الملابس التي تحتاجين لها في فصل الشتاء

من المعاطف والتنانير إلى الحقائب الفضية والجلد، كانت مدارج الخريف مليئة بالقطع العملية، بالإضافة إلى الكثير من الإثارة، هنا، نكشف لكِ عن أساسيات خزانة الملابس التي تحتاجين لها في الشتاء.

العودة إلى الأساسيات

إذا كنتِ لا تتبعين صيحات الموضة أو لحظات الأناقة العابرة وتؤمنين بنهج أكثر وعياً في ارتداء الملابس والاستثمار في الملابس اليومية المرتفعة التي تعرفين أنها ستستمر إلى ما بعد موسم واحد فأنت بالتأكيد ستحبين أساسيات الملابس.

عندما يتعلق الأمر بتنظيم أساسيات خزانة الملابس الأنيقة، فإن الاستثمار في القطع البسيطة والمكررة والخالدة هو المفتاح.

هذا الموسم، أضيفي بعض حياكة الكشمير ومعطف الصوف الأسود إلى خزانتك والتي نعرف أنها ستكمل القطع التي تمتلكينها بالفعل في خزانة ملابسك.

اللون الأحمر

نادراً ما كان هناك وقت أحدث فيه لون مثل هذا التأثير الكبير على المدارج ولكن هذا كان موسما اختار فيه كل مصمم تقريباً الدفاع عن نفس الظل بالضبط.

كان الأحمر الناري يحترق على المدرج.

سواء تم ارتداؤها في إطلالة كاملة أو مقترنة بالجينز أو من خلال إكسسوارات، يمكن تنسيق اللون الأحمر بطرق عديدة ولجميع المناسبات.

حقائب باللون الفضي

هذا هو الوقت الذي المناسب ستخرجين فيه من فئة حقائب السوداء وجربي شيئاً أكثر من ذلك بقليل.

الآن، قد يبدو الأمر غير تقليدي بعض الشيء ولكن بفضل دور الأزياء العالمية عادت موضة الحقائب الفضية.

على الرغم من أنها قد تبدو أكثر ملاءمة بعد حلول الظلام، إلا أن خدعة الفضة المعدنية هي أنها تعكس ظل أي شيء ترتديه وبالتالي تصبح محايداً جديداً، لذا واخرجي من منطقة راحتك واحملي الحقيبة الفضية.

ملابس جلدية

الملابس الجلدية تعتبر من القطع لخالدة والمتينة، هناك شيء لا يقاوم بشكل لا يصدق حول الجلد كل موسم، يتم تحديث الجلد باستمرار ومع ذلك لا يبدو أن الموديلات التي ظهرت في المواسم القديمة تبدو قديمة أبداً، من المعاطف الجلدية والحقائب الكبيرة الحجم إلى الفساتين والجاكيتات.

إذا كنتِ حريصة على تجربة شيء مختلف وجديد، جربي الملابس الجلدية الملونة.

معاطف كبيرة الحجم

تعطي المعاطف الكبيرة تأثيراً يعطي شعوراً بالدفء مع لمسة درامية، لذلك كنا سعداء لرؤية المعاطف الطويلة تهيمن على مدارج خريف وشتاء 2024.

تم ربط الأنماط الحادة ذات الكتفين بأحزمة نحيفة لتحديد الخصر.

مانت الموديلات البارزة الأخرى هي معاطف الصوف الفضفاضة ذات الصدر المزدوج مع طية صدر السترة المبالغ فيها مثل التي شوهدت في مجموعة ستيلا مكارتني، التي جاءت باللون الأسود والرمادي والتويد والقشدة اللبنية.

ارتدي هذه المعاطف مع فستان سهرة أسود حريري، من شأن هذه الإطلالة أن تحقق أقصى قدر من القوة مع الحد الأدنى من الجهد.

كنزة بولو

كانت عروض الخريف والشتاء مليئة بالقطع التي يمكنك تخيل ارتدائها طوال اليوم، لم يكن هذا غريباً عن الموضة النفعية والمريحة ولكن أكثر عن الأناقة البسيطة وقابلية الارتداء وهناك قطعة تعطيها هذا الغرض وهي الكنزة البولو، فهي ليست رياضية الشكل كما قد تفترض ويمكن ارتداؤها مع بناطيل البدلة أو الجينز.

إنها متماسكة ومتعددة الاستخدامات وتعمل بجد ستبقى في خزانة ملابسك لفترة طويلة بعد هذا الموسم.

تنورة طويلة

قدمت موضة خريف وشتاء 2024 التنانير الطويلة ويجب أن تكون من أساسيات خزانة ملابس فهي عملية ويمكن تنسيقها مع تيشيرت أو قميص بسيط ولكنه متطور.

اختاري تنورة جينز أو من الجبردين الأسود أو تنورة جلد طويلة.

فساتين شتوية منقوشة

على الرغم من اقتراب الشتاء، إلا أن موسم الفستان المنقوش لم ينته بعد ويمكنك دائماً الاعتماد عليها لتنسيق إطلالات ساحرة.

في هذا الموسم، عرضت العلامة التجارية أزهاراً حديثة متوازنة مع عناصر الجرونغ الناعمة وهي الطريقة التي نحب أن نرتدي بها الأزهار.

جربي إقران الفستان المنقوش مع كنزة وأحذية الكاحل، لتحقيق مظهر أكثر حداثة قليلاً.

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